CFC-Innenverteidiger Bochmann wieder da: "Die Hinrunde hat mich extrem vorangebracht!"

Chemnitz - Gegen Ende des vergangenen Fußballjahres büßte CFC -Innenverteidiger Julius Bochmann (20) seinen Stammplatz ein. Zwischenzeitlich saß er die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Auch das 1:0 beim Aufsteiger Magdeburg II. am 6. Februar verfolgte der 20-Jährige von draußen.

Julius Bochmann (20) hat sich den Platz in der Innenverteidigung des CFC zurück erkämpft. © imago/Fotostand

Routinier Felix Müller (33) kassierte in dieser Partie die fünfte Gelbe und musste gegen Spitzenreiter Lok Leipzig pausieren. Bochmann stand bereit. Er erhielt das Vertrauen von Trainer Benjamin Duda (37) und zahlte beim 3:0-Heimsieg mit einem starken Auftritt zurück.

Am Freitagabend gegen den SV Babelsberg - Müller hätte wieder auflaufen können - hielt Duda am Youngster fest. Die Abwehr stand erneut sicher. Zu 100 Prozent zufrieden war Bochmann nach dem fulminanten 5:1 trotzdem nicht: "Das späte Gegentor ärgert mich immens."

Ardahan Yilmaz (17) erzielte kurz vor Spielende den Ehrentreffer für die Gäste. Zu diesem Zeitpunkt hatte Duda fünfmal gewechselt und unter anderem auch Bochmanns Nebenmann, Dario Gebuhr, ausgetauscht.

"Grundsätzlich kommt durch die Wechsel noch mal Frische und Qualität rein, vielleicht auch etwas Unordnung. Wir hätten es trotzdem besser wegverteidigen können", meinte Bochmann.