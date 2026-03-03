CFC-Innenverteidiger Bochmann wieder da: "Die Hinrunde hat mich extrem vorangebracht!"
Chemnitz - Gegen Ende des vergangenen Fußballjahres büßte CFC-Innenverteidiger Julius Bochmann (20) seinen Stammplatz ein. Zwischenzeitlich saß er die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Auch das 1:0 beim Aufsteiger Magdeburg II. am 6. Februar verfolgte der 20-Jährige von draußen.
Routinier Felix Müller (33) kassierte in dieser Partie die fünfte Gelbe und musste gegen Spitzenreiter Lok Leipzig pausieren. Bochmann stand bereit. Er erhielt das Vertrauen von Trainer Benjamin Duda (37) und zahlte beim 3:0-Heimsieg mit einem starken Auftritt zurück.
Am Freitagabend gegen den SV Babelsberg - Müller hätte wieder auflaufen können - hielt Duda am Youngster fest. Die Abwehr stand erneut sicher. Zu 100 Prozent zufrieden war Bochmann nach dem fulminanten 5:1 trotzdem nicht: "Das späte Gegentor ärgert mich immens."
Ardahan Yilmaz (17) erzielte kurz vor Spielende den Ehrentreffer für die Gäste. Zu diesem Zeitpunkt hatte Duda fünfmal gewechselt und unter anderem auch Bochmanns Nebenmann, Dario Gebuhr, ausgetauscht.
"Grundsätzlich kommt durch die Wechsel noch mal Frische und Qualität rein, vielleicht auch etwas Unordnung. Wir hätten es trotzdem besser wegverteidigen können", meinte Bochmann.
Bei Chemie Leipzig will der CFC wie eine Wand verteidigen und zu Null spielen
Die kritische Spieleinschätzung registrierte auch Trainer Duda: "In der Kabine war die Stimmung schon so, dass die Jungs dieses Gegentor geärgert hat. Das finde ich gut. Denn das ist ein Thema, was uns anspitzt."
Soll heißen: Auch am Mittwochabend im Nachholer bei Chemie Leipzig will die Mannschaft wie eine Wand verteidigen und zu Null spielen. In der Innenverteidigung wird Duda wieder auf das Duo Bochmann/Gebuhr setzen.
"Ich bin Fußballer und freue mich immer, wenn ich von Beginn an spielen darf. Mit Dario habe ich einen Partner, der mich gut an die Hand nimmt. Wir beide kommen sehr gut miteinander zurecht, ergänzen uns auch sehr gut", erklärt Bochmann.
"Als junger Spieler brauchst du vielleicht auch mal bisschen Zeit, um verschiedene Sachen zu lernen. Die Hinrunde hat mich da extrem vorangebracht."
