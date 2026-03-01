Vier Treffer in einem Spiel: CFC-Torjäger Bozic jagt seinen Rekord von 2019!

Chemnitz - 21 Tore erzielte Dejan Bozic (33) in der Aufstiegssaison 2018/19. An diesen Rekord rückt der CFC-Mittelstürmer immer näher heran. Mit seinem Viererpack beim 5:1-Heimsieg der Chemnitzer in der Regionalliga Nordost gegen den SV Babelsberg 03 erhöhte der Top-Torjäger sein Konto auf 13 Treffer. Achtmal traf er in dieser Saison vom Elfmeterpunkt. TAG24 sprach mit Bozic.

21 Tore erzielte Dejan Bozic (33, l.) in der Aufstiegssaison 2018/19. © picture point/Sven Sonntag

TAG24: Vier Tore ein einem Pflichtspiel - ist Ihnen das zum ersten Mal gelungen?

Bozic: "Das gab es tatsächlich schon mal - vor 14 Jahren in der Oberliga. Als 19-Jähriger habe ich damals in Bietigheim-Bissingen vier Tore für Astoria Walldorf geschossen. Um so schöner, dass es am Freitagabend nochmals funktioniert hat. Mein Dank geht aber auch an die Jungs, die mich bedienen. Ohne sie würde das nicht funktionieren."

TAG24: Es gab zwei Strafstöße. Beide verwandelten Sie eiskalt. Woher kommt diese Nervenstärke?

Bozic: "Zwei Elfmeter in einem Spiel - das hatte ich noch nie. Dieses Gefühl war neu für mich. Du musst einfach bei dir bleiben, durchschnaufen. Den Torhüter ausgucken - das wird nicht immer funktionieren. Mit den Video-Sequenzen, die es gibt, haben sie inzwischen viele Möglichkeiten, sich auf den Schützen vorzubereiten. Deswegen: Schauen wir mal, wie es weitergeht."