Frust beim Gäste-Trainer nach CFC-Kantersieg: "Das Handspiel war niemals im Strafraum!"

Chemnitz - Da war einer mächtig angefressen! Babelsberg-Trainer Johannes Lau (29) hatte nach der deftigen 1:5-Pleite am Freitagabend beim Chemnitzer FC auch allen Grund dazu. Doch der 29-Jährige, seit Jahresanfang im Amt und Trainer-Neuling in der Regionalliga Nordost, beschwerte sich nach dem Debakel über einen Pfiff von Schiedsrichter Paul Drößler (21).

Babelsberg-Trainer Johannes Lau (29) war nach der 1:5-Pleite stinksauer. © picture point/Sven Sonntag

"Das 2:0 fällt aus einer Situation, die so niemals ein Elfmeter ist. Man kann sich darüber streiten, ob das ein Handspiel von Philipp Zeiger (35) ist oder nicht. Die Handregel ist sehr, sehr strittig", führte Lau auf der Pressekonferenz aus und legte nach: "Ob es Handspiel ist oder nicht: Das war niemals im Strafraum. Zeiger ist mindestens einen Meter vor dem Sechzehner."

Die TV-Bilder gaben dem SVB-Coach zum Teil recht. Auf Handspiel zu entscheiden, war durchaus korrekt. Doch Zeiger stand beim mit dem Unterarm abgewehrten Schuss von Dejan Bozic (33) in der 57. Minute tatsächlich nicht im Strafraum.

Top-Torjäger Bozic war das egal. Er legte sich die Kugel zurecht. Und verwandelte wie schon in der gesamten Saison eiskalt und bekam 13 Minuten später – zum ersten Mal in seiner Karriere – die Möglichkeit, ein zweites Mal an den Elfmeterpunkt zu treten.

Tobias Hasse (30) hatte Alberico Domenico (27) im Strafraum zu Fall gebracht. Diese Entscheidung von Drößler war korrekt.

"Wenn Bozic antritt, sind das sichere Tore. Er hat eine unfassbare Qualität", zollte Lau dem Chemnitzer Mittelstürmer Respekt. Bozic war mit vier Toren der umjubelte Mann des Abends.