Himmelblaue kämpfen beim FC Grimma ums Halbfinale: CFC-Kapitän Müller verpasst Pokalduell
Chemnitz - Die Personalsorgen sind beim CFC vor dem Viertelfinale am Samstag in Grimma (Anstoß 14 Uhr) etwas kleiner geworden. In Bestbesetzung kann der Rekordpokalsieger Sachsens nicht antreten.
Vor allem der Ausfall von Tobias Müller (32) wiegt schwer. Beim 4:1 gegen Jena musste der Kapitän gesperrt pausieren. Am Freitag gab Trainer Benjamin Duda (37) eine längere Ausfallzeit bekannt: "Tobi hat Kniebeschwerden. Es ist glücklicherweise kein struktureller Schaden. Das Knie braucht Ruhe. Diese Zeit geben wir ihm."
Der Fußball-Lehrer ergänzte: "Die nächsten zwei, drei Spiele wird er uns fehlen." Diese Zeitspanne setzt Duda auch bei Dario Gebuhr (22) an.
Der vom Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehene Innenverteidiger hatte sich am Tag vor dem Jena-Duell im Abschlusstraining eine schwere Verletzung im Auge-Kopf-Bereich zugezogen und war direkt ins Krankenhaus eingeliefert worden.
"Das konnte Dario am Sonntagabend verlassen. Er ist anschließend mit seinen Eltern in die Heimat gefahren. Nach einer Woche Sportverbot kehrt er am Wochenende nach Chemnitz zurück. Wir werden ihn behutsam aufbauen", erklärte Duda.
CFC: Stürmt Jonas Marx in Grimma für Dejan Bozic?
Ins Team zurückkehren wird Jonas Marx (21). Stürmt er in Grimma für Dejan Bozic (33)? "Wir haben keinen Pausen-Modus für ihn vorgesehen", verriet Duda auf TAG24-Nachfrage: "Ich werde mich mit Dejan abstimmen. Fakt ist: Wir brauchen ihn. Wie er die Mannschaft gegen Jena angeführt hat, war beeindruckend."
Im Ostklassiker war Bozic nach einer Sprunggelenk-Verletzung erstmals wieder dabei. Als er fehlte, kassierte der CFC drei Niederlagen in Folge.
Eine Pleite beim abstiegsbedrohten Oberligisten wollen die Chemnitzer vermeiden. Wie ernst der Regionalligist die Aufgabe nimmt, zeigt die Tatsache, dass Duda den FC Grimma zweimal beobachtet hat:
"Sie sind nach vier Punkten aus den letzten beiden Spielen - beide ohne Gegentor - im Aufwind. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und gehen diese Aufgabe seriös, demütig und mit höchster Konzentration an."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg