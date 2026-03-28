Himmelblaue kämpfen beim FC Grimma ums Halbfinale: CFC-Kapitän Müller verpasst Pokalduell

Chemnitz - Die Personalsorgen sind beim CFC vor dem Viertelfinale am Samstag in Grimma (Anstoß 14 Uhr) etwas kleiner geworden. In Bestbesetzung kann der Rekordpokalsieger Sachsens nicht antreten.

Tobias Müller (32) muss in Grimma passen - Knieprobleme. © Picture Point/Gabor Krieg

Vor allem der Ausfall von Tobias Müller (32) wiegt schwer. Beim 4:1 gegen Jena musste der Kapitän gesperrt pausieren. Am Freitag gab Trainer Benjamin Duda (37) eine längere Ausfallzeit bekannt: "Tobi hat Kniebeschwerden. Es ist glücklicherweise kein struktureller Schaden. Das Knie braucht Ruhe. Diese Zeit geben wir ihm."

Der Fußball-Lehrer ergänzte: "Die nächsten zwei, drei Spiele wird er uns fehlen." Diese Zeitspanne setzt Duda auch bei Dario Gebuhr (22) an.

Der vom Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehene Innenverteidiger hatte sich am Tag vor dem Jena-Duell im Abschlusstraining eine schwere Verletzung im Auge-Kopf-Bereich zugezogen und war direkt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

"Das konnte Dario am Sonntagabend verlassen. Er ist anschließend mit seinen Eltern in die Heimat gefahren. Nach einer Woche Sportverbot kehrt er am Wochenende nach Chemnitz zurück. Wir werden ihn behutsam aufbauen", erklärte Duda.