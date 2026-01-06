Himmelblaue legen wieder los: Duda trainiert derzeit mit 28 Spielern

Chemnitz - Weihnachtsurlaub war gestern. Ab sofort wird wieder hart trainiert. CFC -Chefcoach Benjamin Duda (37) vollzog mit seiner Mannschaft am Montag den Start ins neue Jahr.

Die Koordinationsleiter auf den freigeschippten Asphalt gelegt und los ging es für den CFC. © Picture Point/Roger Petzsche

Bis auf den langzeitverletzten Niclas Erlbeck (32), der nach seiner Knie-OP in der Reha am Comeback arbeitet, meldeten sich alle Spieler gesund zurück. Neben den 21 Feldspielern und drei Torhütern werden die "U19"-Talente Noah Tänzer (18), Georg Hempel (18), Leon Gruschwitz (18) und Aaron Mensah (18) an den Einheiten teilnehmen.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist bis zur Abreise ins Türkei-Camp am Sonntag Flexibilität bei der Trainingsplanung gefragt. Sind die Plätze im Sportforum gefroren und nicht bespielbar, weicht Duda in die Soccer- oder Leichtathletikhalle aus.

"In den ersten Einheiten geht es vor allem darum, nach der fußballfreien Zeit wieder ein Gefühl für den Ball und alle relevanten Abläufe zu bekommen", geht Duda mit seinen Jungs nicht sofort in die Vollen: "Die Spieler haben in den zurückliegenden Wochen ihre Laufpläne absolviert. Jetzt wollen wir uns wieder fußballspezifisch bewegen, werden das Pensum von Tag zu Tag steigern, damit wir möglichst schnell in die Wettkampf-Fitness kommen."