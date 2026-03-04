Endet Damers Torflaute? CFC-Coach Duda: "Leon ist immer positiv"

Chemnitz - Vorarbeit Leon Damer (26), Torschütze Dejan Bozic (33): Die Entstehung des 1:0 beim 5:1-Heimsieg des Chemnitzer FC gegen den SV Babelsberg erinnerte stark an die Saison 2023/24. Da bildeten sie die Doppelspitze der Himmelblauen und standen am Ende bei zehn (Damer) und zwölf (Bozic) Saisontoren.

Torschütze und Passgeber: Dejan Bozic (33, l.) bedankt sich nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Babelsberg bei Leon Damer (26). © Point/Sven Sonntag

Während Bozic auch in den folgenden Spielzeiten zuverlässig traf/trifft, leidet Damer seit über einem Jahr an Ladehemmung. Abgeschrieben ist der gebürtige Hannoveraner bei Trainer Benjamin Duda (37) trotzdem nicht, wie die Startelf-Berufung am vergangenen Spieltag zeigte.

"Leon hat erst 70 Minuten vor dem Anpfiff erfahren, dass er gegen Babelsberg spielt. Eigentlich sollte Martial Ekui auf der linken Außenbahn anfangen. Er war kränklich", verriet Duda: "Es gibt auch Typen, die dann denken: Na gut, ich sollte eh nicht spielen. Und dann finden sie nicht zu ihrer Energie. Leon hat sofort seine Freude ausgestrahlt. Das zeigt, wie mannschaftsdienlich er ist."

Der Fußball-Lehrer bescheinigte dem Offensivmann eine "eindrucksvolle Leistung in beide Richtungen. Leon gibt die Vorlage zur Führung. Er hat vor dem dritten Tor den Geistesblitz mit dem schnell ausgeführten Freistoß. Er hat defensiv top gearbeitet, war richtig gut im Pressing. Ich freue mich, dass er das Spiel mehr oder weniger aus der kalten Hose für sich nutzen konnte."