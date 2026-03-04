Endet Damers Torflaute? CFC-Coach Duda: "Leon ist immer positiv"
Chemnitz - Vorarbeit Leon Damer (26), Torschütze Dejan Bozic (33): Die Entstehung des 1:0 beim 5:1-Heimsieg des Chemnitzer FC gegen den SV Babelsberg erinnerte stark an die Saison 2023/24. Da bildeten sie die Doppelspitze der Himmelblauen und standen am Ende bei zehn (Damer) und zwölf (Bozic) Saisontoren.
Während Bozic auch in den folgenden Spielzeiten zuverlässig traf/trifft, leidet Damer seit über einem Jahr an Ladehemmung. Abgeschrieben ist der gebürtige Hannoveraner bei Trainer Benjamin Duda (37) trotzdem nicht, wie die Startelf-Berufung am vergangenen Spieltag zeigte.
"Leon hat erst 70 Minuten vor dem Anpfiff erfahren, dass er gegen Babelsberg spielt. Eigentlich sollte Martial Ekui auf der linken Außenbahn anfangen. Er war kränklich", verriet Duda: "Es gibt auch Typen, die dann denken: Na gut, ich sollte eh nicht spielen. Und dann finden sie nicht zu ihrer Energie. Leon hat sofort seine Freude ausgestrahlt. Das zeigt, wie mannschaftsdienlich er ist."
Der Fußball-Lehrer bescheinigte dem Offensivmann eine "eindrucksvolle Leistung in beide Richtungen. Leon gibt die Vorlage zur Führung. Er hat vor dem dritten Tor den Geistesblitz mit dem schnell ausgeführten Freistoß. Er hat defensiv top gearbeitet, war richtig gut im Pressing. Ich freue mich, dass er das Spiel mehr oder weniger aus der kalten Hose für sich nutzen konnte."
CFC-Kicker Damer gegen Chemie Leipzig von Beginn an auf dem Rasen
Duda legte sich schon am Dienstag fest: Damer spielt am Mittwoch, 19 Uhr, im Alfred-Kunze-Sportpark bei Chemie Leipzig erneut von Beginn an. Sehr zur Freude von Bozic, der nach dem Babelsberg-Spiel eine Lanze für seinen Teamkollegen brach.
"Leon hat aktuell schwere Konkurrenz, weil die anderen Jungs es super machen. Aber er gibt nicht auf und in jedem Training Vollgas. Da habe ich schon andere Spieler erlebt, die sich gehen lassen, schlechte Stimmung verbreiten. Das ist bei Leon überhaupt nicht der Fall. Er ist immer positiv", meinte der Top-Torjäger, der sein Konto mit dem Viererpack gegen Babelsberg auf 13 Treffer erhöhte.
Damers letzter Torerfolg datiert vom 5. Februar 2025.
Titelfoto: imago/HärtelPRESS