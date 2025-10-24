Hinrunden-Aus droht! Er ist der große Pechvogel beim CFC

Chemnitz - Ein Titel ist beim Chemnitzer FC nach zwölf Spieltagen vergeben: der Pechvogel der Hinrunde. Niclas Erlbeck (32) beklagt erneut eine Verletzung. Dem Mittelfeld-Routinier droht eine wochenlange Pause!

CFC-Spieler Niclas Erlbeck (32) hat sich am Knie verletzt. © Picture Point/Gabor Krieg

TAG24 fragte auf der Spieltags-Pressekonferenz bei Trainer Benjamin Duda (37) nach. Der verriet: "Niclas war am Montag nach dem Hertha-Auswärtsspiel beim MRT. Er hat sich an der Patellasehne/Kniescheibe verletzt. Er befindet sich in weiteren Untersuchungen, um abzuklären, ob ein Teilriss oder Riss vorliegt. Danach wird sich entscheiden, ob er operiert werden muss oder konservativ behandelt werden kann."

Auf eine konkrete Ausfallzeit wollte sich der Chefcoach nicht festlegen. "Wir gehen aber davon aus, dass die Knieverletzung schwerwiegend ist und er uns in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird", so Duda.

Erlbeck hatte bereits zwischen dem 4. und 7. Spieltag eine Pause einlegen müssen. Damals plagte ihn eine hartnäckige Erkältung. Beim Testspiel-Comeback in Oberhausen (1:5) bekam er einen Schlag auf den Knöchel und musste in der ersten Halbzeit raus.

Noch schlimmer erwischte es den 32-Jährigen vor eineinhalb Jahren. Nach einer schweren Innenband-Verletzung im linken Knie, die eine Operation nach sich zog, konnte der drittligaerfahrene Kicker erst verspätet in die Punktspiel-Saison 2024/25 einsteigen.