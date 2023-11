Holt sich der CFC drei Punkte in Berlin? Hier könnt Ihr es live sehen

Chemnitz - Am Dienstag geht es für den Chemnitzer FC nach Berlin zum Nachholspiel gegen den VSG Altglienicke. Wer nicht live im Stadion sein kann, muss nicht traurig sein. TAG24 überträgt das Spiel online im Livestream .

Ob es für den Chemnitzer FC bei Altglienicke etwas zu jubeln gibt, könnt Ihr Livestream sehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Kranke, Verletzte und eine Niederlage in Meuselwitz. Für die Chemnitzer lief es zuletzt nicht so gut. In der Regionalliga Nordost belegen die Himmelblauen nur Platz 14.

Ob die Partie gegen die Berliner der Mannschaft von Chefcoach Christian Tiffert (41) eine Wende bringt und am Ende mal wieder drei Punkte auf dem Konto stehen?

Ob Sieg oder Niederlage, das erfahrt Ihr aus erster Hand.

Denn wir haben uns mit dem Chemnitzer FC zusammengetan und übertragen das Auswärtsspiel live und kostenfrei auf YouTube!