Jetzt ist es offiziell: David Richter wird die neue Nummer 1 beim CFC!
Chemnitz - Was TAG24 am Dienstag vermeldete, ist seit Mittwoch offiziell: Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verpflichtet mit David Richter (27) einen neuen Stammtorhüter für die Saison 2026/27.
Der 1,96 Meter große Schlussmann wechselt zur neuen Spielzeit ablösefrei vom Drittligisten FC Viktoria Köln an die Gellertstraße und wird künftig die Rückennummer 1 tragen.
„David bringt mit seiner Größe, seiner Ausstrahlung und seiner Erfahrung viel Qualität mit. Er hat sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Uns war es wichtig, frühzeitig Klarheit auf der Torwartposition zu schaffen, da diese Position eine zentrale Rolle innerhalb der Mannschaft einnimmt. Wir wollten einen Führungsspieler verpflichten, der von hinten heraus als Lautsprecher agiert und gleichzeitig Ruhe ausstrahlt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ihn von unserem gemeinsamen Weg überzeugen konnten“, erklärt Sportdirektor Chris Löwe (37) auf der Vereins-Homepage.
Der 27 Jahre alte Richter absolvierte bislang 33 Spiele in der 3. Liga. Hinzu kommen 38 Einsätze in der Regionalliga Südwest sowie 37 Partien in der Regionalliga Nordost.
"Ich bin im Vorfeld mehrfach nach Chemnitz gefahren, um mich mit Chris Löwe, Benjamin Duda und auch Patrik Brencic auszutauschen. Dabei haben wir intensiv über die Ambitionen des Vereins und auch über meine persönlichen Ziele gesprochen. Schon auf der Rückfahrt nach Köln hatte ich direkt ein richtig gutes Gefühl", berichtetet der gebürtige Berliner nach seiner Vertragsunterschrift.
Richter weiter: "Beide Seiten wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diesen Traditionsverein mit seiner großen Strahlkraft weiter nach vorne zu bringen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft."
Richter ist zweiter Neuzugang beim CFC
Der Torhüter wurde am 17. März 1999 in Berlin geboren. Mit fünf Jahren begann er beim SV Blau-Gelb Berlin mit dem Fußballspielen und stand dabei von Anfang an im Tor. Zehn Jahre später wechselte er in die U15 von Tennis Borussia Berlin, ehe 2016 der Schritt zum FC Rot-Weiß Erfurt folgte, wo er seine letzten beiden Nachwuchsjahre absolvierte.
Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte Richter ab 2018 beim FSV Union Fürstenwalde in der Regionalliga Nordost. Nach drei Jahren zog es ihn zu Kickers Offenbach. 2023 gelang ihm nach zwei Spielzeiten bei dem Traditionsclub aus dem Südwesten schließlich der Sprung in die 3. Liga. Dort war er beim TSV 1860 München, dem VfL Osnabrück, dem SV Sandhausen und zuletzt Viktoria Köln jeweils als Nummer zwei teils des Profikaders.
David Richter ist nach Andreas Geipl (34, kommt vom Drittligisten Jahn Regensburg) der zweite CFC-Neuzugang. Verlassen werden den Verein mindestens zehn Spieler, darunter Top-Torjäger Dejan Bozic (33) und Kapitän Tobias Müller (32).
Titelfoto: Chemnitzer FC