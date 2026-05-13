Paukenschlag: Top-Torjäger Bozic verkündet Abschied vom CFC
Chemnitz - Der Chemnitzer FC und Top-Torjäger Dejan Bozic (33) gehen nach dieser Saison getrennte Wege! Der Mittelstürmer gab am Dienstagabend via Instagram seinen Abschied bekannt. Seine Begründung: "Mir wurde mitgeteilt, dass mein Weg hier endet."
Bozic hatte vor einem Jahr ein neues Arbeitspapier bis 30. Juni 2026 unterschrieben mit der Option für weitere zwölf Monate. In seinem Abschiedspost behauptet der 33-Jährige nun: "Leider wurde mir bis heute kein schriftliches Angebot unterbreitet."
Der CFC widerspricht dieser Darstellung. "Bereits am 16. April informierte Sportdirektor Chris Löwe den Stürmer in einem persönlichen Gespräch darüber, dass der Verein bereit sei, den ursprünglich vorgesehenen Verbleib nicht nur zu den bestehenden Konditionen fortzuführen, sondern den Vertrag sogar bis 2028 inklusive einer Option für eine weitere Spielzeit auszuweiten", teilte der Verein am Mittwoch mit.
"Leider ist Dejan auf dieses mündliche Angebot nicht eingegangen. Erst als klar war, dass die automatische Vertragsverlängerung aufgrund seines krankheitsbedingten Ausfalls beim Auswärtsspiel in Altglienicke nicht mehr greifen würde, hat sich sein Berater bei uns gemeldet und deutlich gemacht, dass eine weitere Zusammenarbeit nur mit einem erheblichen Gehaltssprung infrage kommt", berichtet Sportdirektor Chris Löwe (37): "Wir müssen bei unserer Kaderplanung wirtschaftlich vernünftig handeln und gleichzeitig eine gesunde Balance innerhalb der Mannschaft bewahren. Deshalb waren die veränderten Forderungen für uns am Ende nicht darstellbar."
Klare Worte findet auch CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34): "Das Vorgehen von Dejan Bozic irritiert uns. Bei aller Emotionalität, die mit einer solchen Situation verbunden ist, ist diese eigenständige und aus unserer Sicht einseitige öffentliche Darstellung für uns nicht nachvollziehbar. Dieses Verhalten wird einem Vize-Kapitän nicht gerecht, der über fünf Jahre hinweg das Trikot unseres Vereins getragen hat und bei unseren Anhängern große Sympathien genießt. Wir haben Dejan Bozic eine faire und langfristige Perspektive aufgezeigt und standen dabei zu den Zusagen aus dem Sommer 2025.“
Bozics zweiter Abschied aus Chemnitz
Es ist das zweite Mal, dass sich der Torjäger aus Chemnitz verabschiedet.
In der Regionalliga-Saison 2018/19 hatte er mit 21 Toren großen Anteil am direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Ein Jahr später ging es für den CFC wieder runter in der Regionalliga. Bozic wechselte zum SV Meppen.
Vor drei Jahren kehrte er aus Offenbach nach Chemnitz zurück. In den folgenden drei Spielzeiten schoss Bozic in 66 Regionalliga-Spielen insgesamt 36 Tore, wurde zum Publikumsliebling und "Fußballgott".
15 Treffer gelangen ihm allein in der am Samstag mit dem Spiel beim BFC Dynamo zu Ende gehenden Regionalliga-Saison.
In der steht für Bozic mit neun Elfmetertoren bei neun Versuchen eine überragende Quote in der Statistik.
"Ich habe hier nicht nur Fußball gespielt. Ich habe gekämpft, gejubelt, gelitten, getroffen, gelernt und alles hineingelegt, was in mir war. Mit echtem Herzblut für dieses Wappen, für diese Farben, für diesen Verein", schreibt Bozic auf Instagram und dankt der Anhängerschaft der Himmelblauen:
"Was diesen Weg wirklich unvergesslich gemacht hat, sind die Menschen abseits des Rasens. Die Fans."
Erstmeldung: 13. Mai, 10.13 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.35 Uhr
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg