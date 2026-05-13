Paukenschlag: Top-Torjäger Bozic verkündet Abschied vom CFC

Chemnitz - Der Chemnitzer FC und Top-Torjäger Dejan Bozic (33) gehen nach dieser Saison getrennte Wege! Der Mittelstürmer gab am Dienstagabend via Instagram seinen Abschied bekannt. Seine Begründung: "Mir wurde mitgeteilt, dass mein Weg hier endet."

Die Fans lieben Dejan Bozic und feiern gern seine Tore. © Picture Point/Gabor Krieg

Bozic hatte vor einem Jahr ein neues Arbeitspapier bis 30. Juni 2026 unterschrieben mit der Option für weitere zwölf Monate. In seinem Abschiedspost behauptet der 33-Jährige nun: "Leider wurde mir bis heute kein schriftliches Angebot unterbreitet."

Der CFC widerspricht dieser Darstellung. "Bereits am 16. April informierte Sportdirektor Chris Löwe den Stürmer in einem persönlichen Gespräch darüber, dass der Verein bereit sei, den ursprünglich vorgesehenen Verbleib nicht nur zu den bestehenden Konditionen fortzuführen, sondern den Vertrag sogar bis 2028 inklusive einer Option für eine weitere Spielzeit auszuweiten", teilte der Verein am Mittwoch mit.

"Leider ist Dejan auf dieses mündliche Angebot nicht eingegangen. Erst als klar war, dass die automatische Vertragsverlängerung aufgrund seines krankheitsbedingten Ausfalls beim Auswärtsspiel in Altglienicke nicht mehr greifen würde, hat sich sein Berater bei uns gemeldet und deutlich gemacht, dass eine weitere Zusammenarbeit nur mit einem erheblichen Gehaltssprung infrage kommt", berichtet Sportdirektor Chris Löwe (37): "Wir müssen bei unserer Kaderplanung wirtschaftlich vernünftig handeln und gleichzeitig eine gesunde Balance innerhalb der Mannschaft bewahren. Deshalb waren die veränderten Forderungen für uns am Ende nicht darstellbar."

Klare Worte findet auch CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34): "Das Vorgehen von Dejan Bozic irritiert uns. Bei aller Emotionalität, die mit einer solchen Situation verbunden ist, ist diese eigenständige und aus unserer Sicht einseitige öffentliche Darstellung für uns nicht nachvollziehbar. Dieses Verhalten wird einem Vize-Kapitän nicht gerecht, der über fünf Jahre hinweg das Trikot unseres Vereins getragen hat und bei unseren Anhängern große Sympathien genießt. Wir haben Dejan Bozic eine faire und langfristige Perspektive aufgezeigt und standen dabei zu den Zusagen aus dem Sommer 2025.“