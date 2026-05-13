CFC holt Torwart aus der 3. Liga: Er ist die neue Nummer eins

Chemnitz - Der Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC , Chris Löwe (37), hatte es Mitte April auf der Mitgliederversammlung angekündigt: Im Sommer kommen Verstärkungen "aus einem Regal, das für uns in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich war".

David Richter (27), hier im Trikot des VfL Osnabrück, wird neuer Stamm-Torhüter beim CFC. Zuletzt spielte er bei Viktoria Köln. © Picture Point/Gabor Krieg

Der erste Paukenschlag war am Montag der Transfer des defensiven Mittelfeldspielers Andreas Geipl (34), der ablösefrei vom Drittligisten Jahn Regensburg zu den Himmelblauen wechselt. Und auch der neue Torhüter kommt aus der 3. Liga!

Laut TAG24-Informationen wird David Richter (27) ab der neuen Saison Stamm-Torhüter Daniel Adamczyk (23) im Kasten der Chemnitzer ersetzen.

Der neue Keeper stand zuletzt bei Viktoria Köln unter Vertrag. Er ist der zweite Neuzugang beim CFC. Verlassen werden den Regionalligisten mindestens neun Spieler.

Ausgebildet wurde Richter in der Jugend von Tennis Borussia Berlin. Anschließend spielte er in der U19 von Rot-Weiß Erfurt.

In den Regionalligen stand er ab Sommer 2018 bei Union Fürstenwalde (Nordost) und drei Jahre später bei den Offenbacher Kickers (Südwest) zwischen den Pfosten. 2023 schaffte Richter den Sprung in die 3. Liga. Er hielt elfmal für den TSV 1860 München.

Nach einer Saison bei den Löwen wechselte der gebürtige Berliner zum VfL Osnabrück und zur Rückrunde 2024/25 weiter zum SV Sandhausen. Aus seinen bisherigen Stationen bringt er die Erfahrung von 33 Drittliga- sowie 75 Regionalliga-Partien mit.