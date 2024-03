(K)ein Abseitstor und Aluminium-Kopfball: CFC-Angreifer Mensah wird zum Unglücksraben

In der 43. Minute folgte nach einem Einwurf in den Chemnitzer Strafraum die unglückliche Kopfballabwehr von Dejan Bozic (31) vor die Füße von Gladrow. Der hielt einfach mal drauf.

Ein Tor wurde aberkannt, bei der zweiten Chance traf er den Innenpfosten: Stephan Mensah (23) war der größte Unglücksrabe des CFC beim Spiel gegen Babelsberg. © picture point/Sven Sonntag

Im Gegenzug avancierte Mensah ein zweites Mal zum Unglücksraben. Sein Kopfball sprang an den Innenpfosten, aber nicht zum schnellen Ausgleich ins Tor.

Die Tiffert-Elf machte auf schwierigem Geläuf auch in der zweiten Halbzeit ein ordentliches Auswärtsspiel. Nur das Tor wollte nicht fallen. Leon Damer (24), beim 3:1-Sieg gegen den BFC noch Doppel-Torschütze, scheiterte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze an Torhüter Luis Klatte (24). In der Nachspielzeit zog Manuel Reutter (22) ab. Der Ball strich knapp am langen Pfosten vorbei.

"Babelsberg ist eine spielstarke Mannschaft. Das hat man gesehen. Ich habe aber auch ein Team gesehen, das stärker war. Und das waren meine Jungs", erklärte Tiffert: "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Leider haben wir einen Einwurf nicht gut genug verteidigt."

Am Wochenende pausiert die Regionalliga Nordost. Der CFC testet am Samstag, 13 Uhr, bei der SG Handwerk Rabenstein.

Um Punkte kämpfen die Himmelblauen das nächste Mal am Ostersonntag im Heimderby gegen den FSV Zwickau.