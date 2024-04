Katastrophenstart für CFC: Vorzeitiges Saison-Aus für Torjäger Bozic?

Chemnitz - Das gab es im Stadion an der Gellertstraße lange nicht! "Aufwachen, aufwachen", schallte es am Samstag von der Südtribüne. Da waren 25 Minuten gespielt. Der CFC lag gegen die VSG Altglienicke bereits 0:3 hinten. Am Ende feierten die Gäste aus der Hauptstadt einen 3:1-Sieg.