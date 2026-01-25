"Kaum in Worte zu fassen!" Klinikum-Cup in Chemnitz mit Zuschauerrekord

Chemnitz - Neuer Zuschauerrekord beim 20. Klinikum-Cup in Chemnitz ! Die Jubiläumsausgabe des traditionsreichen "U12"-Turniers verfolgten mehr als 2500 Zuschauer in der Hartmann-Halle.

Die CFC-Talente liefen beim Klinikum-Cup erstmals mit den neu gestalteten Jubiläumstrikots auf. © Marcus Hengst

Nach insgesamt 42 Partien und rund sieben Stunden intensiven Nachwuchsfußballs stand der Sieger fest: Hansa Rostock bezwang im Finale Werder Bremen mit 1:0.

Titelverteidiger Dynamo Dresden landete nach einer 0:2-Niederlage im kleinen Finale gegen den 1. FC Magdeburg auf dem vierten Platz.

Der Spaß und die Begeisterung standen im Vordergrund. "Alle Teams haben leidenschaftlichen Nachwuchsfußball gezeigt. Genau dafür steht der Klinikum-Cup seit vielen Jahren. Dass wir diesmal mehr als 2500 Zuschauer in der Halle begrüßen durften - so viele wie noch nie -, macht uns unglaublich stolz. Dieser Tag war nicht nur ein Nachwuchsturnier, sondern ein echtes Erlebnis für die Kinder, ihre Familien, die Fans und alle Beteiligten. Solche Tage sind der beste Antrieb für unser Engagement", betonte Jens Seidel, Turnierorganisator und Vorsitzender des Fördervereins für Jugend, Soziales und Sport.

Der Hallenboden bebte buchstäblich, wenn die beiden "U12"-Teams des gastgebenden Chemnitzer FC in den nagelneuen Jubiläumstrikots an den Ball traten. Neben lautstarkem Support sorgte die aktive Fanszene mit liebevoll gestalteten Choreografien wieder für eine besondere Atmosphäre.