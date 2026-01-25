"Kaum in Worte zu fassen!" Klinikum-Cup in Chemnitz mit Zuschauerrekord
Chemnitz - Neuer Zuschauerrekord beim 20. Klinikum-Cup in Chemnitz! Die Jubiläumsausgabe des traditionsreichen "U12"-Turniers verfolgten mehr als 2500 Zuschauer in der Hartmann-Halle.
Nach insgesamt 42 Partien und rund sieben Stunden intensiven Nachwuchsfußballs stand der Sieger fest: Hansa Rostock bezwang im Finale Werder Bremen mit 1:0.
Titelverteidiger Dynamo Dresden landete nach einer 0:2-Niederlage im kleinen Finale gegen den 1. FC Magdeburg auf dem vierten Platz.
Der Spaß und die Begeisterung standen im Vordergrund. "Alle Teams haben leidenschaftlichen Nachwuchsfußball gezeigt. Genau dafür steht der Klinikum-Cup seit vielen Jahren. Dass wir diesmal mehr als 2500 Zuschauer in der Halle begrüßen durften - so viele wie noch nie -, macht uns unglaublich stolz. Dieser Tag war nicht nur ein Nachwuchsturnier, sondern ein echtes Erlebnis für die Kinder, ihre Familien, die Fans und alle Beteiligten. Solche Tage sind der beste Antrieb für unser Engagement", betonte Jens Seidel, Turnierorganisator und Vorsitzender des Fördervereins für Jugend, Soziales und Sport.
Der Hallenboden bebte buchstäblich, wenn die beiden "U12"-Teams des gastgebenden Chemnitzer FC in den nagelneuen Jubiläumstrikots an den Ball traten. Neben lautstarkem Support sorgte die aktive Fanszene mit liebevoll gestalteten Choreografien wieder für eine besondere Atmosphäre.
Dejan Bozic: "Ein großartiger Tag für Verein und Stadt"
Dejan Bozic (33), Toptorjäger der CFC-Profis, verbrachte den gesamten Tag gemeinsam mit seinem zehnjährigen Sohn Milo in der Halle. Milo spielt aktuell für die "U11" der Himmelblauen und könnte im kommenden Jahr selbst beim Klinikum-Cup mitspielen.
"Was hier für eine Stimmung herrscht, wenn die Kids unseres Vereins spielen, ist kaum in Worte zu fassen. Da lacht mein Herz als Fußballer ganz laut. Ein großartiger Tag für Verein und Stadt. Als Vater wäre ich natürlich unendlich stolz, wenn Milo hier 2027 selbst im CFC-Trikot auf dem Feld stehen dürfte", sagte Bozic.
Die Chemnitzer Fanszene präsentierte zum Klinikum-Cup ein eigenes Motto-Shirt mit Stadtwappen und der Aufschrift "60 Jahre Stolz der Stadt".
Parallel startete wie angekündigt der Verkauf des Jubiläumstrikots mit großem Erfolg. Ab Sonntag, 10 Uhr, sind die Sondertrikots auch im CFC-Onlineshop erhältlich.
Ein besonderes Highlight folgte um 15.30 Uhr: Vor Beginn der Hauptrunde entstand ein XXL-Erinnerungsfoto aller teilnehmenden Teams gemeinsam vor den CFC-Fans auf der Gegengerade.
Titelfoto: Marcus Hengst