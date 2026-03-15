Dritte Pleite in Folge und der nächste Verletzte: CFC rutscht in die Krise!

Bittere Enttäuschung nach der 0:4-Niederlage zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach dem verheißungsvollen Start ins neue Jahr mit drei Siegen und 9:1 Toren geht plötzlich gar nichts mehr. Am Samstag gab es vor 6342 Zuschauern im eigenen Stadion ordentlich Prügel: Die Gäste vom FC Rot-Weiß Erfurt gewannen 4:0 (4:0).

"Leider war es ein Replay der vergangenen Woche. Wir liegen nach 41 Minuten durch drei Standards 0:3 hinten. Und da fange ich wie immer bei mir selbst an, gehe mit mir selbst hart ins Gericht: Offensichtlich habe ich den Nerv der Mannschaft nicht ausreichend genug getroffen", betonte Trainer Benjamin Duda (37).

In Halle lagen die Himmelblauen nach drei Standard-Situationen zur Pause 0:3 zurück. Gegen Erfurt lief es nicht anders. Jeweils nach Freistößen waren Romarjo Hajrulla (27) nach 93 Sekunden und Falcao (26) in der 15. Minute zur Stelle.

Innenverteidiger Nathan Claxton (24) traf ebenfalls nach einem ruhenden Ball (41.). In der Nachspielzeit stellte Obed Ugondu (23), der zuvor zwei Abseitstore erzielt hatte, auf 4:0.