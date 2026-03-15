Dritte Pleite in Folge und der nächste Verletzte: CFC rutscht in die Krise!
Chemnitz - Drei Niederlagen in Folge, neun Gegentore: Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC rutscht in die Krise!
Nach dem verheißungsvollen Start ins neue Jahr mit drei Siegen und 9:1 Toren geht plötzlich gar nichts mehr. Am Samstag gab es vor 6342 Zuschauern im eigenen Stadion ordentlich Prügel: Die Gäste vom FC Rot-Weiß Erfurt gewannen 4:0 (4:0).
"Leider war es ein Replay der vergangenen Woche. Wir liegen nach 41 Minuten durch drei Standards 0:3 hinten. Und da fange ich wie immer bei mir selbst an, gehe mit mir selbst hart ins Gericht: Offensichtlich habe ich den Nerv der Mannschaft nicht ausreichend genug getroffen", betonte Trainer Benjamin Duda (37).
In Halle lagen die Himmelblauen nach drei Standard-Situationen zur Pause 0:3 zurück. Gegen Erfurt lief es nicht anders. Jeweils nach Freistößen waren Romarjo Hajrulla (27) nach 93 Sekunden und Falcao (26) in der 15. Minute zur Stelle.
Innenverteidiger Nathan Claxton (24) traf ebenfalls nach einem ruhenden Ball (41.). In der Nachspielzeit stellte Obed Ugondu (23), der zuvor zwei Abseitstore erzielt hatte, auf 4:0.
Drei Niederlagen in Folge gab es unter CFC-Coach Duda noch nie
Vielleicht wäre die erste Halbzeit anders verlaufen, wenn die beiden Tore von Tobias Müller (32) - ebenfalls nach Freistößen - gezählt hätten. Der Kapitän stand beide Male knapp im Abseits.
Auch beim Treffer von Domenico Alberico (27) kurz nach dem Seitenwechsel ging die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten hoch.
"Das war eine Blaupause von letzter Woche. Die ersten drei Tore fallen auch fast alle zum gleichen Zeitpunkt. 0:4 zur Pause, und das in einem Heimspiel - das ist bodenlos", ärgerte sich Tobias Müller: "Drei Tore fallen wieder nach Standards. Da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte."
Drei Niederlagen in Folge - das gab es unter Trainer Duda (seit September 2024 im Amt) noch nie. Ein Grund für den plötzlichen Leistungseinbruch ist sicher die Vielzahl der Ausfälle.
Top-Torjäger Dejan Bozic (33/Sprunggelenk) fehlt hinten und vorn. Mit Niclas Walther (23/Knie) hat sich vor dem Erfurt-Duell ein weiterer Leistungsträger verletzt abgemeldet.
Titelfoto: PICTURE POINT / Roger Petzsche (3)