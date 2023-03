Keine Durchschlagskraft, nächste Pleite: Ernüchterung und Enttäuschung beim CFC!

Chemnitz - Fast 5300 Zuschauer im Stadion, Flutlicht-Atmosphäre, das Duell zweier Spitzenklubs - der Rahmen passte am Freitagabend an der Chemnitzer Gellertstraße. Das Ergebnis aus Sicht der Gastgeber nicht!

Nichts zu machen für Jakob Jakubov (34) beim 1:0 durch Cottbus' Eric Rottmann (23). © Picture Point/Gabor Krieg

Das 0:2 des CFC gegen den neuen Regionalliga-Spitzenreiter FC Energie Cottbus war eine einzige Enttäuschung. Nach der dritten Pleite in den vergangenen vier Spielen macht sich im Lager der Himmelblauen Ernüchterung breit.



"Eine Niederlage ist immer enttäuschend. Aufgrund des Spielverlaufs war der Sieg der Gäste verdient", sagte Innenverteidiger Robert Zickert (32). Er verlor den ersten Zweikampf des Spiels. Infolgedessen kam der Ex-CFCer Maximilian Oesterhelweg (32) frei zum Torschuss. Der Ball krachte an den Pfosten.

In dieser Szene war das Glück aufseiten des CFC. Neun Minuten später nicht. Der eher harmlose Schuss von Mittelstürmer Eric Hottmann (23) sprang Chris Löwe (33) an die Hacke und kullerte von dort aus ins Tor. Jakub Jakubov (34) kam nicht mehr an die Kugel heran.

Am zweiten Gegentreffer war der CFC-Schlussmann nicht schuldlos. Nicolas Wähling (25) tanzte in der 66. Minute Löwe aus und zog mit links ab.

Jakubov ließ den Ball prallen. Hottmann stocherte das runde Leder über die Linie.