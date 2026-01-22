Klinikum-Cup in Chemnitz: Verteidigt Dynamo Dresden seinen Titel?

Chemnitz - In der Chemnitzer Hartmannhalle steigt am Samstag die 20. Auflage des U12-Turniers um den Klinikum-Cup. Erwartet wird eine neue Rekordkulisse von rund 2000 Zuschauern.

Immer stimmungsvoll geht es beim Klinikum-Cup zu. Dieses Mal rechnen die Veranstalter sogar mit einem Rekord von 2000 Fans. © Marcus Hengst

Das liegt nicht zuletzt am attraktiven Teilnehmerfeld. Gastgeber Chemnitzer FC schickt zwei Teams ins Rennen. Titelverteidiger Dynamo Dresden wird ebenso am Start sein wie der Vorjahresfinalist FC Erzgebirge Aue.

Außerdem dabei: Austria Salzburg, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, Union Berlin, der 1. FC Magdeburg, Energie Cottbus, Hansa Rostock sowie eine Chemnitzer Stadtauswahl.

Erstmals wird der Sieger in einem neuen Modus ausgespielt: Vorrunde gefolgt von K.-o.-Spielen. Das sorgt für mehr Spannung und Dynamik sowie klare Entscheidungen bis zum Finale.

Der Eintritt ist frei. Los geht’s um 9.30 Uhr mit der Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) und CFC-Chefcoach Benjamin Duda (37).

Um 14.30 Uhr kommen die CFC-Profis Daniel Adamczyk (23), David Wunsch (22), Julius Bochmann (20), Tom Baumgart (28) und Niclas Walther (23) zum Autogrammeschreiben vorbei. Auch alte FCK/CFC-Haudegen wie Peter Müller, Frank Sorge, Jens Schmidt, Uwe Heß und Thomas Laudeley haben ihr Kommen zugesagt.