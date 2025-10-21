"Leistung war unzuverlässig": CFC-Coach Duda greift seine Mannschaft an

Chemnitz - Der Ton beim CFC wird rauer! "Ich bin stinksauer und bedient", hatte Trainer Benjamin Duda (37) nach dem Last-Minute-Gegentor im Heimspiel gegen Eilenburg (2:2) erklärt.

Viel zu einfach kamen die Berliner, hier Änis Ben-Hatira (37, l.) gegen Julius Bochmann (20), an den Chemnitzern vorbei. © Matthias Koch

Am Sonntag zählte der Fußball-Lehrer seine Spieler noch vor der Rückfahrt aus Berlin an. Nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC II. meldete sich Duda über den YouTube-Kanal des Regionalligisten zu Wort.

Der 37-Jährige, mit seinen Jungs seit vier Spieltagen sieglos, ließ der Enttäuschung freien Lauf: "Ich habe die Mannschaft in den letzten Wochen sehr geschützt. Heute war ihre Leistung unzuverlässig. Wir haben viel zu leichtfertig verloren. Wir müssen sensibler, schärfer mit der Bedeutung des Ergebnisses umgehen, denn wir tragen eine Verantwortung für unsere Fans und den Klub."

Der Regionalligist bietet den Spielern beste Bedingungen. Doch er tritt auf der Stelle. Die knackigen Gegner konnte das Duda-Team im September ärgern.

Gegen Halle, Babelsberg, Erfurt sprangen sieben Zähler heraus. Gegen Teams aus dem Tabellenkeller schenken Kapitän Tobias Müller (32) & Co. die Punkte leichtfertig her.