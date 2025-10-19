Pleite bei den Hertha-Bubis: CFC rutscht immer tiefer ins Mittelmaß
Berlin - Der Chemnitzer FC rutscht immer tiefer ins Mittelmaß! Zwei Wochen nach dem enttäuschenden 2:2 vor heimischer Kulisse gegen den FC Eilenburg kassierten die Himmelblauen am Sonntag bei Hertha BSC II eine 0:2 (0:0)-Niederlage.
Für die gastgebenden Berliner war das der erste Sieg seit dem 3. Spieltag im August (5:2 gegen Eilenburg). Der CFC wartet seit nunmehr vier Spieltagen auf einen Dreier und trifft am kommenden Spieltag mit Hertha Zehlendorf zum dritten Mal in Folge auf ein Kellerkind der Liga.
Auf dem Nebenplatz im großen Berliner Olympiastadion wollte Trainer Benjamin Duda mit seinen Mannen eigentlich keine Nebenrolle spielen. Gegenüber dem Eilenburg-Duell nahm der Fußball-Lehrer einen Wechsel vor. Leon Damer ersetzte im Angriff den Rot-gesperrten Dejan Bozic.
Damer spielte erstmals seit dem 5. Spieltag von Beginn an. Dass er den Vorzug erhielt, verwunderte nicht. Schließlich hatte der Angreifer bei den 1:0- und 5:0-Siegen der Himmelblauen in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Hertha-Bubis vier der sechs Tore erzielt.
Vor 512 Zuschauern (die Hälfte kam aus Chemnitz) dominierten zunächst die Gastgeber, die ihre Offensive mit Jeremy Dudziak (25 Bundesliga- und 172 Zweitliga-Einsätze) verstärkt hatten.
Nach dem 0:2 kam vom CFC zu wenig, um das Anschlusstor zu erzielen
Dion Ajvazi verpasste in der 17. Minute die Führung. Nach einer Flanke stand er am langen Pfosten frei und brachte den Ball nicht auf das Tor der Gäste.
Die konnten sich nach rund 30 Minuten vom Druck der Hausherren befreien. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff legte Domenico Alberico am Elfmeterpunkt für Maurizio Grimaldi auf. Sein Abschluss hätte perfekt gepasst. Doch ein Berliner brachte sein Bein dazwischen und fälschte in Arme von Torhüter Konstantin Heide ab.
Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte dem CFC, der druckvoller und zielstrebiger agierte. Felix Müller köpft nach einem von zahlreichen Eckbällen aus fünf Metern knapp vorbei (51.).
In der besten Phase der Sachsen fiel das 0:1. Dudziak bereitete vor. Der 37 Jahre alte Torjäger Änis Ben-Hatira vollendete aus fünf Metern (59.).
Das 2:0 erzielte Dudziak acht Minuten später selbst. Kurz zuvor hatte Tobias Stockinger auf der Gegenseite den Ausgleich auf dem Fuß. Der Chemnitzer, der eine Woche zuvor im Landespokal in Annaberg zum 3:0-Endstand getroffen hatte, scheiterte an Keeper Heide.
Nach dem 0:2 kam von der Duda-Elf zu wenig, um das Anschlusstor zu erzielen. Der CFC steht nach zwölf Spieltagen bei 15 Punkten - das ist nicht das, was man sich vor der Saison erhofft hatte.
Titelfoto: Marcus Hengst