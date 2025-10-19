Pleite bei den Hertha-Bubis: CFC rutscht immer tiefer ins Mittelmaß

Berlin - Der Chemnitzer FC rutscht immer tiefer ins Mittelmaß! Zwei Wochen nach dem enttäuschenden 2:2 vor heimischer Kulisse gegen den FC Eilenburg kassierten die Himmelblauen am Sonntag bei Hertha BSC II eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

Leon Damer (r.) ersetzte im Angriff der Chemnitzer den Rot-gesperrten Top-Torjäger Dejan Bozic. © Marcus Hengst

Für die gastgebenden Berliner war das der erste Sieg seit dem 3. Spieltag im August (5:2 gegen Eilenburg). Der CFC wartet seit nunmehr vier Spieltagen auf einen Dreier und trifft am kommenden Spieltag mit Hertha Zehlendorf zum dritten Mal in Folge auf ein Kellerkind der Liga.

Auf dem Nebenplatz im großen Berliner Olympiastadion wollte Trainer Benjamin Duda mit seinen Mannen eigentlich keine Nebenrolle spielen. Gegenüber dem Eilenburg-Duell nahm der Fußball-Lehrer einen Wechsel vor. Leon Damer ersetzte im Angriff den Rot-gesperrten Dejan Bozic.

Damer spielte erstmals seit dem 5. Spieltag von Beginn an. Dass er den Vorzug erhielt, verwunderte nicht. Schließlich hatte der Angreifer bei den 1:0- und 5:0-Siegen der Himmelblauen in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Hertha-Bubis vier der sechs Tore erzielt.

Vor 512 Zuschauern (die Hälfte kam aus Chemnitz) dominierten zunächst die Gastgeber, die ihre Offensive mit Jeremy Dudziak (25 Bundesliga- und 172 Zweitliga-Einsätze) verstärkt hatten.