Lunzenau-Coup: Ex-CFC- und Dynamo-Profi trainiert Siebtligist

Chemnitz - Siebtligist SV Fortschritt Lunzenau lässt aufhorchen! Der Aufsteiger in die Landesklasse Nord wird in der neuen Saison von Ex-Zweitliga-Profi Karsten Oswald (50) trainiert.

Ex-Zweitliga-Profi Karsten Oswald (50) wird künftig den SV Fortschritt Lunzenau trainieren. © Picture Point/Gabor Krieg

Der 50-Jährige ist in der Region bekannt wie ein bunter Hund. In seiner langjährigen Spieler-Karriere lief Oswald unter anderem für den Chemnitzer FC und Dynamo Dresden auf. In seiner Funktion als Trainer führte er den VFC Plauen im Frühjahr 2024 in die Regionalliga Nordost. Bei den Vogtländern wurde er im März dieses Jahres beurlaubt.

"Wir haben einen Trainer gesucht, der unserer Mannschaft neue Impulse gibt und das weiterführt, was wir uns in Lunzenau in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Wir haben viele Eigengewächse, die jung und talentiert sind, aus denen sicher noch mehr herauszuholen ist", sagt Vereins-Präsident Tommy Haeder (34).

Der 34-Jährige stand in Lunzenau insgesamt sechs Jahre als Trainer an der Seitenlinie und führte den SV Fortschritt im Frühjahr in die siebte Liga. "Das ist der größte Erfolg in unserer Vereinsgeschichte", betont Haeder.

Seit 2023 arbeitet er hauptberuflich beim Chemnitzer FC als Prokurist und Geschäftsstellenleiter: "Diese Mehrfachbelastung habe ich gemerkt. Ich konnte die Mannschaft in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr oder weniger nur noch verwalten und nicht trainieren."