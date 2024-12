Malik verteilt keine Geschenke: CFC-Heimspiel gegen Hertha-Bubis abgesagt!

Chemnitz - Der Chemnitzer FC kann seine Erfolgsserie am Samstag nicht ausbauen. Das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC ist am Freitag abgesagt worden.

Das CFC-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC ist am Freitag abgesagt worden. © Uwe Meinhold

Der Platz im Stadion an der Gellertstraße ist nach den tiefen Temperaturen in der Nacht zum Freitag nicht bespielbar. Der 19. Spieltag in der Regionalliga Nordost schrumpft damit weiter zusammen. Vor dem CFC-Heimspiel waren bereits vier Partien abgesagt worden.

Die Himmelblauen bedauern die kurzfristige Absage. Denn sie hatten für das letzte Spiel des Jahres ein weihnachtliches Programm für ihre treuen Fans auf die Beine gestellt. Maskottchen Malik wollte im Stadion Geschenke verteilen. Kann er nun leider nicht.

Die Weihnachtsgeschenke, die ursprünglich am Samstag im Familienblock verteilt werden sollten, werden nun an Kinder im Klinikum Chemnitz sowie an verschiedene Kinderheime in Chemnitz verteilt.

Auch aus sportlicher Sicht kommt die Absage denkbar ungünstig.

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (36) war mit dem überraschenden 1:0-Auswärtssieg beim Halleschen FC vor knapp einer Woche erstmals seit dem 2. Spieltag wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz geklettert.

Das war der vierte Sieg in Folge für die Duda-Elf, die zudem seit 489 Minuten in der Regionalliga Nordost kein Gegentor kassiert hat. Das ist die längste Zu-null-Serie der Chemnitzer seit der Schaffung der Regionalliga Nordost im Sommer 2012.