"Maximal frustrierend!" CFC-Coach Tiffert vermisst den Killerinstinkt

Die Himmelblauen mussten mal wieder den schweren Gang zu ihren enttäuschten Fans antreten. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich denke, für uns alle, nicht nur für mich, maximal frustrierend", machte Tiffert keinen Hehl daraus, dass es eine absolut unnötige Niederlage war. Da war es zum ersten Mal, dieses "maximal frustrierend".

"Was man zum Vorwurf machen kann, ist, dass wir aus den Abschlüssen oder den Situationen in Strafraumnähe, die wir hatten, einfach nichts Zählbares herausgeholt haben", vermisste Tiffert den nötigen Killerinstinkt.

Ohne Dejan Bozic (30), der während der Erwärmung aufgrund seiner Becken-Blessur die Segel strich, war der Club in der Offensive ein laues Lüftchen.

Gelegenheiten waren da, wurden aber nicht konsequent genug zu Ende gespielt oder, wie von Stanley Keller (21), fahrlässig liegen gelassen.

Keine Abstriche wollte Tiffert hingegen bei der Art und Weise machen, wie seine Elf die Aufgabe gegen stark aufspielende Zipsendorfer anging: "Wie wir es immer wieder im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht haben, war okay. Deswegen ist das Ergebnis so maximal frustrierend. Wir stehen dann Mitte der Woche in der Videoanalyse da und was kann man da dann sagen? Wir haben das Tor nicht getroffen. Das ist die Quintessenz und gehört einfach mit dazu, wenn man Spiele gewinnen will."