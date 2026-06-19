Mehr als 1200 Fans zum öffentlichen Training: CFC startet mit viel Euphorie und Energie
Chemnitz - Über diese Kulisse würde sich so mancher Fußball-Regionalligist zu den Punktspielen freuen - der Chemnitzer FC hat sie zum Training! Mehr als 1200 Zuschauer strömten am Donnerstagabend bei bestem Sommerwetter ins Stadion an der Gellertstraße. Trainer Benjamin Duda (38) hatte das (öffentliche) Training aus dem Sportforum in die eins-Arena verlegt.
Die Mannschaft reiste gemeinsam im neu gestalteten Mannschaftsbus an. Das 440 PS starke Gefährt erhielt nach zehn Jahren eine optische Erfrischungskur und entwickelte sich schnell zum Publikumsmagneten des Abends. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, einen Blick ins Bus-Innere zu werfen.
Eine lange Schlange bildete sich auch vor dem CFC-Fanshop. Das neue Auswärtstrikot war erstmals erhältlich und rief vor Ort sowie in den sozialen Medien positive Emotionen hervor.
Für die Mannschaft ging es vom Bus direkt auf den Rasen. Dort wurden zunächst Trainerteam und Spieler einzeln vorgestellt. Nummer für Nummer betraten die Himmelblauen unter dem Applaus der Haupttribüne den Platz.
Stadionsprecher Olaf Kadner führte durch den Abend und bat immer wieder Spieler, Trainer und Verantwortliche zum Interview an den Spielfeldrand.
Interviewt wurden unter anderem Andreas Geipl (34), Ron Berlinski (31), Torwart David Richter (27) und Jan Löhmannsröben (35). Der charismatische Innenverteidiger rief in Richtung Fans: "Ich bin froh, dass ihr alle da seid und dass ich hier bin."
Chemnitzer FC: Jan Löhmannsröben kann auch knipsen
Neuzugang Löhmannsröben setzte auch das sportliche Highlight des Abends. In der Spielform auf eingerücktem Großfeld duellierten sich drei Teams im Modus "Jeder gegen Jeden".
Löhmannsröben jagte das runde Leder aus rund zwanzig Metern sehenswert ins obere Eck. Der 35-Jährige kann nicht nur stark verteidigen - er knipst auch.
Nach der öffentlichen Trainingseinheit standen die Spieler für Autogramme, Fotos und Gespräche zur Verfügung. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, die Neuzugänge persönlich kennenzulernen oder sich mit bekannten Gesichtern auszutauschen.
"Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen heute ins Stadion gekommen sind, um unsere Mannschaft zu begrüßen und gemeinsam mit uns in die neue Saison zu starten", zeigte sich CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder begeistert von der großen Resonanz:
"Die Unterstützung und die positive Stimmung auf den Rängen haben gezeigt, welche Vorfreude rund um den Verein herrscht. Wir freuen uns sehr darüber, wie gut unsere Neuzugänge, der neue Mannschaftsbus und auch das neue Auswärtstrikot von den Fans angenommen wurden. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, welche Kraft in unserer himmelblauen Gemeinschaft steckt."
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (3)