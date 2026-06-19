19.06.2026 06:46 Mehr als 1200 Fans zum öffentlichen Training: CFC startet mit viel Euphorie und Energie

Am Donnerstagabend startete der CFC in die Vorbereitung zur neuen Saison. Beim öffentlichen Training waren 1200 Fans dabei und die Mannschaft kam im neuen Bus.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Über diese Kulisse würde sich so mancher Fußball-Regionalligist zu den Punktspielen freuen - der Chemnitzer FC hat sie zum Training! Mehr als 1200 Zuschauer strömten am Donnerstagabend bei bestem Sommerwetter ins Stadion an der Gellertstraße. Trainer Benjamin Duda (38) hatte das (öffentliche) Training aus dem Sportforum in die eins-Arena verlegt.

Der neu gestaltete CFC-Mannschaftsbus ist ein echter Hingucker. © Picture Point/Gabor Krieg Die Mannschaft reiste gemeinsam im neu gestalteten Mannschaftsbus an. Das 440 PS starke Gefährt erhielt nach zehn Jahren eine optische Erfrischungskur und entwickelte sich schnell zum Publikumsmagneten des Abends. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, einen Blick ins Bus-Innere zu werfen. Eine lange Schlange bildete sich auch vor dem CFC-Fanshop. Das neue Auswärtstrikot war erstmals erhältlich und rief vor Ort sowie in den sozialen Medien positive Emotionen hervor. Für die Mannschaft ging es vom Bus direkt auf den Rasen. Dort wurden zunächst Trainerteam und Spieler einzeln vorgestellt. Nummer für Nummer betraten die Himmelblauen unter dem Applaus der Haupttribüne den Platz. Chemnitzer FC Entschieden! Mit diesem Sponsor auf dem Trikot startet der CFC in die Saison Stadionsprecher Olaf Kadner führte durch den Abend und bat immer wieder Spieler, Trainer und Verantwortliche zum Interview an den Spielfeldrand. Interviewt wurden unter anderem Andreas Geipl (34), Ron Berlinski (31), Torwart David Richter (27) und Jan Löhmannsröben (35). Der charismatische Innenverteidiger rief in Richtung Fans: "Ich bin froh, dass ihr alle da seid und dass ich hier bin."

Rund 1200 Fans waren beim Trainingsauftakt dabei. © Picture Point/Gabor Krieg

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