CFC-Neuzugang Löhmannsröben: "Wollte raus aus der Komfortzone!"

Chemnitz - Gegen den CFC hat Jan Löhmannsröben (35) in seiner Karriere oft gespielt. Zuletzt beim 3:1-Heimsieg des Halleschen FC gegen die Himmelblauen bereitete der Abwehrspieler zwei Treffer (Eckball, weiter Einwurf) vor. In der neuen Saison soll Löhmannsröben dafür sorgen, dass die Chemnitzer deutlich weniger Gegentore kassieren. Gemeinsam mit Neuzugang Dennis Slamar (31) wird der 35-Jährige das Innenverteidiger-Duo bilden.

Gefragter Interviewpartner zum Trainingsauftakt der Himmelblauen: CFC-Neuzugang Jan Löhmannsröben. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich wollte nochmal raus aus der Komfortzone, habe eine Herausforderung gesucht, will es mir auch selbst nochmals beweisen", betont Löhmannsröben.

Er bringt eine geballte Ladung Erfahrung mit. 227-mal lief er in der 3. Liga auf. In der Regionalliga Nordost stand er 140-mal auf dem Platz, die vergangenen zwei Jahre für den HFC.

Nun Chemnitz. "Ich habe in den Gesprächen gemerkt, dass der Verein und ich dieselben Ziele haben. Mich hat schnell der Ehrgeiz gepackt, hier etwas zu erschaffen", verrät der gebürtige Kasselaner am Rande des Trainingsauftakts.

Bei der ersten Einheit war Löhmannsröben sofort "on fire", gab das eine oder andere lautstarke Kommando. "Wir wollen erfolgreich spielen, besser sein als im vergangenen Jahr. Alle, die hierhergekommen sind, wollen etwas erreichen. Und das ist ganz sicher nicht die goldene Ananas", so Löhmannsröben.

Er rechnet in der neuen Saison mit einem großen Spitzenfeld in der Nordost-Staffel: "Das werden sicher sieben Vereine sein, die oben mitmischen. Deshalb tun wir gut daran, vom ersten Tag an Gas zu geben."