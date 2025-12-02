Im Derby versiebte er Großchance: CFC-Bozic kommt nach Fehlschuss (nerven-)stark zurück!
Chemnitz - Beim 1:0 in Babelsberg bescherte Dejan Bozic (32) mit seinem Foulstrafstoß dem CFC drei Punkte. In den Heimspielen gegen den BFC Preußen (1:1) und BFC Dynamo (1:1) rettete der Top-Torjäger den Himmelblauen in den Schlussminuten vom Elfmeterpunkt einen Zähler.
Bozic hat mit sieben Toren in 14 Hinrunden-Spielen geliefert. Nach dem Remis gegen den früheren DDR-Serienmeister dachte er an ein anderes Spiel.
Beim 0:4 in Zwickau schob er in der 3. Minute den Ball am leeren Tor vorbei. Anschließend kamen die Chemnitzer unter die Räder.
"Die Tage danach waren nicht einfach", gestand Bozic, der von allen Seiten viele aufmunternde Worte zu hören bekam: "Unser Trainerteam, die Mannschaft, sogar ein gegnerischer Fan - sie alle haben mir gut zugesprochen. Das hilft dann schon, wenn man weiß, du bist nicht allein. Denn nach so einem Spiel fällst du mental schon mal kurz in ein Loch."
Umso bemerkenswerter, dass er sich am Freitagabend in der 85. Minute das Leder schnappte und zum fünften Mal in dieser Saison vom Elfmeterpunkt sicher verwandelte.
Samstag startet der CFC in die Rückrunde gegen den Greifswalder FC
Den glücklichen Punktgewinn schätzte der Kapitän realistisch ein. "Wir müssen mit dem Remis leben. In der ersten Halbzeit waren die Berliner klar besser, gehen zurecht in Führung. Da waren bei uns viele Fehlpässe, viele verlorene Zweikämpfe.
Nach der Pause können sie auf 2:0 stellen. Das war für den einen oder anderen der Weckruf", wertete der Mittelstürmer: "Danach waren wir mutiger, sind mehr ins Risiko gegangen, haben eine Willensleistung auf den Platz gebracht. Das brauchen wir von der ersten Minute."
Schon am Samstag. Dann startet das Team von Trainer Benjamin Duda (37) in die Rückrunde. Auf Bozic & Co. wartet die längste Auswärtsfahrt der Saison zum Greifswalder FC.
Tobias Müller (32) könnte erstmals wieder dabei sein. Der etatmäßige Kapitän ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
Titelfoto: IMAGO/Frank Kruczynski