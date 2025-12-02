Im Derby versiebte er Großchance: CFC-Bozic kommt nach Fehlschuss (nerven-)stark zurück!

Chemnitz - Beim 1:0 in Babelsberg bescherte Dejan Bozic (32) mit seinem Foulstrafstoß dem CFC drei Punkte. In den Heimspielen gegen den BFC Preußen (1:1) und BFC Dynamo (1:1) rettete der Top-Torjäger den Himmelblauen in den Schlussminuten vom Elfmeterpunkt einen Zähler.

Dejan Bozic (32) traf bisher siebemal, davon fünfmal vom Punkt - wie hier gegen den BFC Dynamo. © imago/HärtelPRESS

Bozic hat mit sieben Toren in 14 Hinrunden-Spielen geliefert. Nach dem Remis gegen den früheren DDR-Serienmeister dachte er an ein anderes Spiel.

Beim 0:4 in Zwickau schob er in der 3. Minute den Ball am leeren Tor vorbei. Anschließend kamen die Chemnitzer unter die Räder.

"Die Tage danach waren nicht einfach", gestand Bozic, der von allen Seiten viele aufmunternde Worte zu hören bekam: "Unser Trainerteam, die Mannschaft, sogar ein gegnerischer Fan - sie alle haben mir gut zugesprochen. Das hilft dann schon, wenn man weiß, du bist nicht allein. Denn nach so einem Spiel fällst du mental schon mal kurz in ein Loch."

Umso bemerkenswerter, dass er sich am Freitagabend in der 85. Minute das Leder schnappte und zum fünften Mal in dieser Saison vom Elfmeterpunkt sicher verwandelte.