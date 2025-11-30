Pyrotechnik, Pfiffe, später Elfmeter: So lief die Wiedergutmachung des CFC

Chemnitz - Pyrotechnik, Halbzeit-Pfiffe und ein später Elfmeter: Der Chemnitzer FC hat das Projekt Wiedergutmachung am Freitagabend mit einem Teilerfolg beendet. 1:1 (0:1) endete vor über 4200 Zuschauern das abwechslungsreiche Heimspiel gegen den BFC Dynamo .

In der zweiten Hälfte verwandelt Dejan Bozic (32) einen Strafstoß sicher und sorgt für den Ausgleich. © Picture Point / Gabor Krieg

Ein glücklicher oder verdienter Punkt? Wie so oft im Fußball gingen die Meinungen darüber auseinander. Gästecoach Dennis Kutrieb (45) war sichtlich bedient.

"Wir dominieren bei einem heimstarken Team die kompletten 90 Minuten, müssen das zweite und dritte Tor machen und geben den Sieg in der 85. Minute durch einen dummen Fehler aus der Hand", ärgerte sich der Berliner.

Sein Team, das durch Willi Reincke (43.) kurz vor der Pause in Führung ging, präsentierte sich über weite Strecken der Partie spielstärker, präziser, zielstrebiger. Der BFC hatte die besseren Tormöglichkeiten und traf in der 51. Minute durch Leander Fritzsche aus Nahdistanz den Pfosten.

Die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) belohnte sich mit dem sicher verwandelten Foulstrafstoß von Dejan Bozic (32) für die deutliche Leistungssteigerung in Halbzeit zwei. Maurizio Grimaldi hatte am gegnerischen Strafraum Moritz Polte unter Druck gesetzt und den Ball erobert. Der Angreifer umkurvte den Berliner und wurde im Strafraum gelegt. Bozic trat an und behielt die Nerven.

"Wir haben eine Mannschaft mit viel Leidenschaft auf dem Platz gesehen. Sie war in der zweiten Halbzeit vom Energielevel und konditionell in der Lage, nochmal nachzulegen und den Druck zu erhöhen", analysierte Duda den Punktgewinn.