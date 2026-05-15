Mensah überglücklich: Erst Pokalsieg gegen Dynamo Dresden, dann Profivertrag beim CFC
Chemnitz - Am Mittwoch gewann er mit der "U19" des Chemnitzer FC den Sachsenpokal, sorgte beim 3:1-Sieg gegen Dynamo Dresden vom Elfmeterpunkt für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Jetzt hält er seinen ersten Profivertrag in den Händen: Aaron Mensah (19), geboren in Hamburg, kämpft auch in der neuen Saison in der Regionalliga Nordost mit dem CFC um Punkte.
"Als junger Spieler kann man sich kaum mehr wünschen, als bei so einem Traditionsverein seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben und die Möglichkeit zu erhalten, sich in diesem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln", freut sich der Offensivspieler über das Vertrauen von Sportdirektor Chris Löwe (37) und Cheftrainer Benjamin Duda (37).
Mensah feierte sein Profi-Debüt als damals 18-Jähriger in der Saison 2024/25 am 25. Spieltag gegen den BFC Dynamo. Beim 2:1-Erfolg wurde er in der 87. Minute eingewechselt.
In der laufenden Saison 2025/26 bestritt er 395 Regionalliga-Minuten sowie weitere 39 Minuten im Sachsenpokal.
"Aaron ist als Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den vergangenen Monaten enorme Entwicklungsschritte gegangen. Folgerichtig hat er sich in der Rückrunde zunehmend Einsatzzeiten in der Regionalliga erarbeitet und dabei mit guten Leistungen überzeugt. Auch die schwere Verletzung beim Hallenmasters Anfang des Jahres, durch die er anschließend das Wintertrainingslager verpasst hat, hat er stark verarbeitet", erklärt Löwe.
Aaron Mensah (19) will der Mannschaft bestmöglich helfen
Der Sportdirektor weiter: "Aaron ist ein flexibler Außenspieler, der mit seinem Spiel nach vorn, seiner Ballsicherheit und seinem Einsatz gegen den Ball Qualitäten mitbringt, die unserer Mannschaft guttun. Das hat er insbesondere in der Endphase der Saison unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Potenzial noch längst nicht am Ende angekommen ist, wenn er weiterhin so fokussiert und ehrgeizig arbeitet."
Mensah zeigte sich nach der Vertragsunterschrift "überglücklich und stolz, dass ich über den Sommer hinaus das Trikot des CFC tragen werde. Auch nach meiner Sprunggelenksverletzung im Winter hatte ich jederzeit das Gefühl, dass der Verein weiter an mich glaubt und mir eine klare Perspektive aufzeigt. Ich freue mich auf die kommenden Monate und will alles dafür tun, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen."
Mensah wurde am 23. Februar 2007 in Hamburg geboren. Mit fünf Jahren begann er beim TuS Hamburg mit dem Fußballspielen, anschließend ging es weiter zum SV Eidelstedt. 2020 wechselte er zum SV Lurup, ehe ihn sein Weg über den Niendorfer TSV und den Eimsbütteler TV 2023 ins Nachwuchsleistungszentrum des CFC führte.
Titelfoto: Harry Härtel