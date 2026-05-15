Mensah überglücklich: Erst Pokalsieg gegen Dynamo Dresden, dann Profivertrag beim CFC

Chemnitz - Am Mittwoch gewann er mit der "U19" des Chemnitzer FC den Sachsenpokal, sorgte beim 3:1-Sieg gegen Dynamo Dresden vom Elfmeterpunkt für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Jetzt hält er seinen ersten Profivertrag in den Händen: Aaron Mensah (19), geboren in Hamburg , kämpft auch in der neuen Saison in der Regionalliga Nordost mit dem CFC um Punkte.

Sportdirektor Chris Löwe (37) ist begeistert von Mensahs fokussierter und ehrgeiziger Arbeit. © Picture Point/Gabor Krieg

"Als junger Spieler kann man sich kaum mehr wünschen, als bei so einem Traditionsverein seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben und die Möglichkeit zu erhalten, sich in diesem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln", freut sich der Offensivspieler über das Vertrauen von Sportdirektor Chris Löwe (37) und Cheftrainer Benjamin Duda (37).

Mensah feierte sein Profi-Debüt als damals 18-Jähriger in der Saison 2024/25 am 25. Spieltag gegen den BFC Dynamo. Beim 2:1-Erfolg wurde er in der 87. Minute eingewechselt.

In der laufenden Saison 2025/26 bestritt er 395 Regionalliga-Minuten sowie weitere 39 Minuten im Sachsenpokal.

"Aaron ist als Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den vergangenen Monaten enorme Entwicklungsschritte gegangen. Folgerichtig hat er sich in der Rückrunde zunehmend Einsatzzeiten in der Regionalliga erarbeitet und dabei mit guten Leistungen überzeugt. Auch die schwere Verletzung beim Hallenmasters Anfang des Jahres, durch die er anschließend das Wintertrainingslager verpasst hat, hat er stark verarbeitet", erklärt Löwe.