Heißer Sommer: CFC fährt ins Camp und empfängt Mitte Juli Erstligist Union Berlin
Chemnitz - Beim Chemnitzer FC steht nach dem 34. und letzten Spieltag am Samstag (14 Uhr) beim BFC Dynamo ein großer personeller Umbruch ins Haus.
Zehn Spieler, darunter zahlreiche langjährige Leistungsträger, verlassen den Fußball-Regionalligisten. Mit Andreas Geipl (34, Jahn Regensburg) und Torwart David Richter (27, Viktoria Köln) sind zwei Neuzugänge verpflichtet. Weitere will der Verein in den kommenden Tagen bekanntgegeben.
Auch die ersten Termine für den heißen Sommer stehen fest. Die neu formierte Mannschaft wird am 17. Juni im Sportforum erstmals aufeinandertreffen.
An diesem Tag vollzieht Trainer Benjamin Duda (37) mit seinen Jungs den Trainingsauftakt. Zwei Tage später ist in Auerbach das erste von zahlreichen Testspielen angesetzt.
Duda: "Unsere Vorbereitung ist ähnlich strukturiert wie vor einem Jahr. Wir werden anfangen mit regionalen Testspielen. Wir wollen wieder nah dran sein an unseren Fans, die erfahrungsgemäß zahlreich erscheinen und natürlich unsere neuen Spieler sehen wollen. Danach werden wir uns Schritt für Schritt steigern, gegen andere Regionalligisten oder höherklassige Gegner testen."
Großes Highlight: CFC empfängt 1. FC Union Berlin
Der stärkste Gradmesser wird - wie bereits auf der Mitgliederversammlung im April angekündigt - ein Bundesligist sein.
Nach TAG24-Information gastiert eine Woche vor dem Regionalliga-Start (24. bis 26. Juli) der 1. FC Union Berlin im Stadion an der Gellertstraße. Der Kult-Klub aus Köpenick lief das letzte Mal am 1. August 2022 in Chemnitz auf. Damals musste sich der CFC im DFB-Pokal knapp 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.
Außerdem reisen die Himmelblauen erstmals seit Juli 2019 in der Saison-Vorbereitung wieder in ein Trainingslager. Geplant sind fünf Tage, in denen die Spieler sich näher kennenlernen und die Mannschaft eng zusammenrücken soll.
Duda: "Das ist eine Stellschraube, die wir ändern wollen, und die wir so in den vergangenen Jahren nicht hatten."
Das letzte Sommer-Trainingslager bestritten die Chemnitzer vor sieben Jahren als Drittligist im polnischen Gniewino.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Sven Sonntag