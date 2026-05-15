Heißer Sommer: CFC fährt ins Camp und empfängt Mitte Juli Erstligist Union Berlin

Chemnitz - Beim Chemnitzer FC steht nach dem 34. und letzten Spieltag am Samstag (14 Uhr) beim BFC Dynamo ein großer personeller Umbruch ins Haus.

Kündigt mehrere Testspiele an, auch gegen höherklassige Gegner: CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © picture point/Sven Sonntag

Zehn Spieler, darunter zahlreiche langjährige Leistungsträger, verlassen den Fußball-Regionalligisten. Mit Andreas Geipl (34, Jahn Regensburg) und Torwart David Richter (27, Viktoria Köln) sind zwei Neuzugänge verpflichtet. Weitere will der Verein in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Auch die ersten Termine für den heißen Sommer stehen fest. Die neu formierte Mannschaft wird am 17. Juni im Sportforum erstmals aufeinandertreffen.

An diesem Tag vollzieht Trainer Benjamin Duda (37) mit seinen Jungs den Trainingsauftakt. Zwei Tage später ist in Auerbach das erste von zahlreichen Testspielen angesetzt.

Duda: "Unsere Vorbereitung ist ähnlich strukturiert wie vor einem Jahr. Wir werden anfangen mit regionalen Testspielen. Wir wollen wieder nah dran sein an unseren Fans, die erfahrungsgemäß zahlreich erscheinen und natürlich unsere neuen Spieler sehen wollen. Danach werden wir uns Schritt für Schritt steigern, gegen andere Regionalligisten oder höherklassige Gegner testen."