Nach Bozic-Ärger um Abschied vom CFC: Steht der Top-Torjäger in Berlin in der Startelf?
Chemnitz - Führt Dejan Bozic (33) den Chemnitzer FC am Samstag beim BFC Dynamo ein letztes Mal als Kapitän aufs Spielfeld? Der Top-Torjäger hatte am Dienstagabend seinen Abschied via Instagram verkündet. Eine Aktion, die beim Fußball-Regionalligisten gar nicht gut ankam.
Auf der Pressekonferenz am Donnerstag wollte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) die Eingangsfrage nicht detailliert beantworten: "Die Startaufstellung werde ich hier nicht verraten. Das bezieht sich nur nicht auf die Personalie Dejan Bozic, sondern auch auf ein, zwei andere Optionen, die wir im Trainerteam noch besprechen werden."
Bozic hatte mit seinem Instagram-Post für mächtig viel Wirbel und Verärgerung gesorgt. "Heute wurde mir mitgeteilt, dass mein Weg hier endet. Leider wurde mir bis heute kein schriftliches Angebot unterbreitet", schrieb der 15-fache Saison-Torschütze. Das war allerdings nur die halbe Wahrheit.
Bereits Mitte April hatte Sportdirektor Chris Löwe (37) Bozic in einem persönlichen Gespräch darüber informiert, dass der CFC bereit sei, den ursprünglich vorgesehenen Verbleib in Chemnitz nicht nur zu den bestehenden Konditionen fortzuführen, sondern den Vertrag mit dem 33 Jahre alten Stürmer sogar bis 2028 inklusive einer Option für eine weitere Spielzeit auszuweiten.
Dejan Bozic soll vor der Saisoneröffnung im Juli offiziell verabschiedet werden
"Leider ist Dejan auf dieses mündliche Angebot nicht eingegangen. Erst als klar war, dass die automatische Vertragsverlängerung aufgrund seines krankheitsbedingten Ausfalls beim Auswärtsspiel in Altglienicke nicht mehr greifen würde, hat sich sein Berater bei uns gemeldet und deutlich gemacht, dass eine weitere Zusammenarbeit nur mit einem erheblichen Gehaltssprung infrage kommt", berichtete Löwe: "Wir müssen wirtschaftlich vernünftig handeln. Die veränderten Forderungen waren für uns am Ende nicht darstellbar."
Dass Bozic vorpreschte und seinen Abgang aus Chemnitz vor der offiziellen Mitteilung des Vereins publik machte, kam gar nicht gut an.
Geschäftsführer Tommy Haeder (34): "Bei aller Emotionalität, die mit einer solchen Situation verbunden ist, ist diese eigenständige und aus unserer Sicht einseitige öffentliche Darstellung nicht nachvollziehbar. Dieses Verhalten wird einem Vize-Kapitän nicht gerecht, der über fünf Jahre hinweg das Trikot unseres Vereins getragen hat und bei unseren Anhängern große Sympathien genießt."
Das Tischtuch zwischen dem CFC und Bozic ist nicht komplett zerschnitten. Vor der Saisoneröffnung im Juli soll der verdienstvolle Angreifer, der insgesamt fünf Jahre lang das CFC-Trikot trug, offiziell verabschiedet werden. Ob er ein letztes Mal als Kapitän auflaufen darf, wird der Samstag zeigen.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg