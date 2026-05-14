14.05.2026 11:28 Nach Bozic-Ärger um Abschied vom CFC: Steht der Top-Torjäger in Berlin in der Startelf?

Führt Dejan Bozic (33) den Chemnitzer FC am Samstag beim BFC Dynamo ein letztes Mal als Kapitän aufs Spielfeld?

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Führt Dejan Bozic (33) den Chemnitzer FC am Samstag beim BFC Dynamo ein letztes Mal als Kapitän aufs Spielfeld? Der Top-Torjäger hatte am Dienstagabend seinen Abschied via Instagram verkündet. Eine Aktion, die beim Fußball-Regionalligisten gar nicht gut ankam.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) wollte auf der Pressekonferenz am Donnerstag die Startaufstellung für das Spiel gegen den BFC Dynamo nicht verraten. © picture point/Sven Sonntag Auf der Pressekonferenz am Donnerstag wollte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) die Eingangsfrage nicht detailliert beantworten: "Die Startaufstellung werde ich hier nicht verraten. Das bezieht sich nur nicht auf die Personalie Dejan Bozic, sondern auch auf ein, zwei andere Optionen, die wir im Trainerteam noch besprechen werden." Bozic hatte mit seinem Instagram-Post für mächtig viel Wirbel und Verärgerung gesorgt. "Heute wurde mir mitgeteilt, dass mein Weg hier endet. Leider wurde mir bis heute kein schriftliches Angebot unterbreitet", schrieb der 15-fache Saison-Torschütze. Das war allerdings nur die halbe Wahrheit. Bereits Mitte April hatte Sportdirektor Chris Löwe (37) Bozic in einem persönlichen Gespräch darüber informiert, dass der CFC bereit sei, den ursprünglich vorgesehenen Verbleib in Chemnitz nicht nur zu den bestehenden Konditionen fortzuführen, sondern den Vertrag mit dem 33 Jahre alten Stürmer sogar bis 2028 inklusive einer Option für eine weitere Spielzeit auszuweiten.

Dejan Bozic soll vor der Saisoneröffnung im Juli offiziell verabschiedet werden