Kommen und Gehen beim CFC: Medien-Direktor Buschmann macht Schluss!
Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC vermeldet den nächsten Abgang - dieses Mal in der Presseabteilung!
Henry Buschmann (42), Leiter Medien & Kommunikation sowie Pressesprecher, wird seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2026 beenden. Der gebürtige Dresdner war seit dem 1. Juli 2024 bei den Himmelblauen für die interne und externe Kommunikation verantwortlich.
"Ich bedaure die Entscheidung sehr. Henry hat frühzeitig das Gespräch mit uns gesucht und damit die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns in Ruhe um eine Nachfolgeregelung kümmern konnten", erklärte Geschäftsführer Tommy Haeder (34) auf der Vereins-Homepage.
Haeder weiter: "Henry war für mich persönlich jederzeit ein loyaler, wichtiger und verlässlicher Ansprechpartner, der mit seiner strategischen und fachlichen Expertise sowie langjährigen Berufserfahrung den CFC in den vergangenen beiden Jahren kommunikativ wie strukturell geprägt, viele Themen eigenständig angestoßen und die Kommunikation des Vereins auf ein neues Niveau gehoben hat."
Während seiner Zeit beim CFC verantwortete Buschmann unter anderem die operative und strategische Weiterentwicklung der Vereinskommunikation sowie die mediale Begleitung zahlreicher sportlicher, struktureller und gesellschaftlicher Themen.
Nachfolger wird zeitnah bekannt gegeben
"Die vergangenen beiden Jahre in Chemnitz waren für mich persönlich und beruflich eine intensive und lehrreiche Zeit, in der wir den Verein gemeinsam strategisch weiterentwickeln, die Reichweiten auf allen Kanälen deutlich steigern und die Fanbindung weiter ausbauen konnten. Gleichzeitig ist es uns durch seriöse, kreative und verlässliche Arbeit gelungen, auch das Image und die Außenwahrnehmung des Vereins positiv weiterzuentwickeln", so Buschmann.
"Dafür möchte ich mich schon jetzt bei den Verantwortlichen, Mitarbeitenden, der Mannschaft, dem Trainer- und Funktionsteam, Partnern, Medienvertretern sowie allen Unterstützern bedanken, die diesen Weg aktiv mitgestaltet haben. Ich wünsche dem gesamten Verein für die Zukunft viel Erfolg."
Wie der CFC mitteilte, wird es auf der Position des Pressesprechers einen fliegenden Wechsel geben. Schon in der kommenden Woche wird der Verein den Buschmann-Nachfolger bzw. die -Nachfolgerin bekanntgeben.
Buschmann wurde 1983 in Dresden geboren. 2009 schloss er sein Studium in Sportmanagement und Sportjournalistik im Bereich Angewandte Medienwirtschaft an der Hochschule Mittweida erfolgreich ab.
Von 2010 bis 2021 war er für die SG Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga und 3 Liga. tätig. Dort fungierte er mehr als neun Jahre als Pressesprecher sowie Leiter Kommunikation, Medien & PR.
Titelfoto: Haertelpress