Kommen und Gehen beim CFC: Medien-Direktor Buschmann macht Schluss!

Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC vermeldet den nächsten Abgang - dieses Mal in der Presseabteilung!

Henry Buschmann (42) verlässt auf eigenen Wunsch den Chemnitzer FC. © Haertelpress

Henry Buschmann (42), Leiter Medien & Kommunikation sowie Pressesprecher, wird seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2026 beenden. Der gebürtige Dresdner war seit dem 1. Juli 2024 bei den Himmelblauen für die interne und externe Kommunikation verantwortlich.

"Ich bedaure die Entscheidung sehr. Henry hat frühzeitig das Gespräch mit uns gesucht und damit die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns in Ruhe um eine Nachfolgeregelung kümmern konnten", erklärte Geschäftsführer Tommy Haeder (34) auf der Vereins-Homepage.

Haeder weiter: "Henry war für mich persönlich jederzeit ein loyaler, wichtiger und verlässlicher Ansprechpartner, der mit seiner strategischen und fachlichen Expertise sowie langjährigen Berufserfahrung den CFC in den vergangenen beiden Jahren kommunikativ wie strukturell geprägt, viele Themen eigenständig angestoßen und die Kommunikation des Vereins auf ein neues Niveau gehoben hat."

Während seiner Zeit beim CFC verantwortete Buschmann unter anderem die operative und strategische Weiterentwicklung der Vereinskommunikation sowie die mediale Begleitung zahlreicher sportlicher, struktureller und gesellschaftlicher Themen.