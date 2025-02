Mergels Rucksack ist nun weg! CFC-Fleißbiene kehrt gegen Meuselwitz zurück

Nach dem Trainerwechsel von Christian Tiffert (42) zu Benjamin Duda (36) Anfang September spürte er neues Vertrauen: "Wir haben die Grundformation ein bisschen verändert. Dadurch bin ich in meinem Spiel besser angekommen. Jetzt kann ich das Vertrauen Stück für Stück auch zurückzahlen."

Mergel in Topform brauchen die Himmelblauen auch am Sonntag. Dann gilt es, sich gegen Meuselwitz für die 0:1-Niederlage in der Hinrunde - Tifferts letzter Auftritt an der Seitenlinie - zu revanchieren.

"Durch meine Einsatzzeiten, die ich bekomme, tanke ich immer mehr Selbstbewusstsein. Wir haben einige Spiele gewonnen. Auch das hilft unheimlich. Ich bin einfach happy, wenn ich der Mannschaft helfen kann", betont Mergel.