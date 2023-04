Mit Schmerztabletten und Bauchgurt: CFC-Kicker Berger läuft trotz Rippenverletzung auf!

In der ersten Halbzeit kam Meuselwitz kaum in den Strafraum der Gäste. "Da haben wir vieles richtig gemacht und das umgesetzt, was wir die Woche über trainiert haben", verriet Berger.

Ein Kämpfer vor dem Herrn: Robert Berger (26) biss in Meuselwitz die Zähne zusammen und spielte trotz angeknackster Rippe. © picture point/Sven Sonntag

Die Chemnitzer stemmten sich erfolgreich dagegen. Was aufs Tor kam, fing Schlussmann Jakub Jakubov (34) weg.

"Vielleicht war die zweite Halbzeit ganz gut so, wie sie war, weil wir wieder über das Kämpferische kommen mussten. Das ist das, was uns stark gemacht hat in den Wochen, als es gut lief. Wir haben am Sonntag kein Gegentor bekommen und das Spiel am Ende souverän über die Bühne gebracht", so Berger.

Sein Einsatz stand auf der Kippe. In der Woche vor dem Lichtenberg-Heimspiel hatte er sich verletzt und beklagte eine angebrochene Rippe. In Meuselwitz biss er die Zähne zusammen, warf sich Schmerztabletten ein und zündete auf dem Rasen den Turbo.

Berger: "Ich habe einen Bauchgurt getragen, um meine Rippen zu schützen. Ich habe mit Schmerztabletten trainiert, mache auch noch jeden Tag Therapie. Natürlich merke ich die Verletzung, aber die Schmerzen waren erträglich. Ich wollte kein zweites Mal fehlen."