Mit Sorgen ins Luckenwalde-Heimspiel: Kommt der CFC raus aus dem Krisenmodus?

Stephan Mensah (23) hat zwar kaum trainiert, muss im Notfall aber trotzdem gegen Luckenwalde ran.

Mit seiner Mannschaft kämpft er am heutigen Freitag, 19 Uhr, gegen den Krisenmodus. Mit einem Heimsieg gegen den FSV Luckenwalde wollen die Himmelblauen für Positiv-Schlagzeilen sorgen.



Die Startformation stellt sich - wie so häufig in dieser Saison - von selbst aus. Die Langzeitausfälle zählt Tiffert schon gar nicht mehr auf. Hinzu gekommen sind in dieser Woche Leon Ampadu (22, erkrankt), Dejan Bozic (30) und Jan Koch (27, beide verletzt). Niclas Erlbeck (30) sitzt ein weiteres Mal seine Rotsperre ab.

Stephan Mensah (23), der das 2:4 in Bischofswerda wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, trainierte am Mittwoch erstmals wieder mit. Dass er von Beginn an spielt, ist eher unwahrscheinlich.

Vielleicht muss der schnelle Offensivmann ran, weil kein anderer mehr da ist. Im Training begrüßte Tiffert zuletzt 14 Mann. "Diejenigen, die da waren, haben intensiv trainiert. Unser Spiel mit Ball muss besser werden. Da haben wir Angebote im Training geschaffen", verriet Tiffert.

Nicht mehr im Trainerteam ist der 25 Jahre alte Küas. Der ambitionierte Torwarttrainer hat sich zu den New York Red Bulls in die US-amerikanische Profiliga Major League Soccer verabschiedet.