"Mut, Glaube, Überzeugung": CFC hofft auf Pokal-Sensation gegen Dynamo

In der Vorwoche gelang beim 2:0 in Luckenwalde der erste Sieg unter dem neuen Trainer.

"Das sind genau die Spiele, weshalb ich vor 22 Jahren angefangen habe, Fußballtrainer zu sein. Die größte Zuschauerzahl, die ich bisher erlebt habe, waren die 5800 bei meinem ersten Spiel hier in Chemnitz gegen Chemie Leipzig . Jetzt kommen mehr als doppelt so viele Fans ins Stadion. Ich freue mich riesig, sehe aber auch die Verantwortung, die daraus erwächst", erklärte Duda.

CFC-Coach Benjamin Duda (36) wird mit seiner Mannschaft nicht die weiße Flagge hissen. © imago/Fotostand

Viermal in Folge ungeschlagen - das Duda-Team geht mit viel Selbstvertrauen in den Pokalkracher. Wie wollen die Chemnitzer die Sensation schaffen?

"Was du brauchst, ist ein riesiger Fan-Support in deinem Rücken. Als Spieler brauchst du Mut, Glaube, Überzeugung. Jegliche Restzweifel musst du aus deinem Kopf löschen. Natürlich brauchst du auch eine außergewöhnlich gute Torhüter-Leistung und in der einen oder anderen Situation das nötige Quäntchen Glück", weiß der Fußball-Lehrer.

Bis auf die drei Langzeitausfälle kann er personell aus dem Vollen schöpfen. Auf eine Rotation auf der Torhüter-Position wie in der 2. Pokalrunde, als David Wunsch (21) zwischen den Pfosten stand, wird Duda verzichten. Wie in der Liga heißt der Schlussmann Daniel Adamczyk.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams am 20. Juli spielte in der Vorbereitung auf das Pokalduell keine Rolle, verriet Duda. Das Testspiel gewann der CFC 1:0. "Was ich verraten kann: Der damalige Torschütze Manuel Reutter (23) steht wieder in der Startelf."