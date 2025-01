Nach Ausfall von Walther: Holt der CFC noch einen neuen Linksverteidiger?

Niclas Walther (22) kommt diese Saison schwer in Tritt. Verletzungen werfen ihn zurück. © Picture Point/Gabor Krieg

In der Sommervorbereitung erkämpfte sich der Linksverteidiger einen Stammplatz. Im Oktober fiel er nach einem Muskelfaserriss rund vier Wochen aus. Im letzten Pflichtspiel des alten Jahres, beim 1:0-Sieg der Himmelblauen in Halle, erwischte es den 22-Jährigen noch schlimmer: Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk.

Walther, der seit seinem sechsten Lebensjahr für den CFC spielt, wird der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (36) in den kommenden Monaten fehlen. Plant Sportdirektor Chris Löwe (35) eine Neuverpflichtung für die eher dünn besetzte Position auf der linken Abwehrseite?

"Da wird nichts passieren. Wir haben mit Nils Lihsek einen Spieler, der in dieser Saison auf der linken Seite schon sehr häufig und sehr gut gespielt hat. Wenn ganz große Not am Mann ist, kann Roman Eppendorfer auf diese Position rücken. Der Junge hat im Pokal gegen Dresden und in Halle links hinten gespielt, und das sehr, sehr gut", erklärte Löwe im ClubTV.

"Wir drücken Niclas die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder zurückkommt."