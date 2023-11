Fünfte Gelbe: Zwei CFC-Leistungsträger dürfen im Kellerduell nur zuschauen!

Chemnitz - Ausgerechnet im Kellerduell mit dem FC Eilenburg, der am vergangenen Spieltag überraschend 1:0 in Meuselwitz gewann und die Siegesserie der Thüringer beendete, muss der CFC auf zwei Leistungsträger verzichten!

Ärgerlich: CFC-Kapitän Tobias Müller (30) wird seiner Truppe gegen Eilenburg ebenfalls wegen einer Gelbsperre fehlen. © Picture Point/Gabor Krieg

Kapitän Tobias Müller (30) und Torjäger Dejan Bozic (30) kassierten beim 2:1-Heimsieg gegen Viktoria Berlin in der ersten Halbzeit jeweils ihre fünfte Gelbe Karte. Beide sind für das Heimspiel am Sonntag gegen den Aufsteiger und Tabellennachbarn gesperrt.

"Das ist bitter und ärgerlich. Zumal es eine Aktion war, wo ich meinen Gegenspieler nicht mal foule", meinte Müller, der es letztlich sportlich nahm: "Im Laufe einer Saison passiert das früher oder später, dass man sich die fünfte Gelbe einfängt. Das müssen wir als Mannschaft annehmen. Da müssen andere Jungs in die Bresche springen."

Insgesamt elf Verwarnungen verteilte Schiedsrichter Chris Rauschenberg in einem Spiel, in dem es in einigen Zweikämpfen ordentlich zur Sache ging, das aber nie unfair war.

Und so erwischte es auch Bozic. Der wurde vom Berliner Fatih Baca vor den Augen von Schiedsrichter-Assistent Johannes Drößler weggeschubst. Rauschenberg zeigte allerdings beiden den gelben Karton.

"Der Linienrichter hat dem Schiri noch zugerufen: Nur die 17, nur die 17", berichtete Bozic nach Spielende. Die 17 war die Trikotnummer von Baca. Rauschenberg ignorierte den Hinweis seines Assistenten.