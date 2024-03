Nach Handwerker-Test: CFC-Trainer Tiffert nur mit zweiter Halbzeit zufrieden

"Ein guter Test gegen einen mutigen Gegner", meinte Tiffert nach Spielende. Er schickte gegen den Landesligisten einige Spieler aus der zweiten Reihe ins Rennen. "In Hälfte eins hat mir einiges nicht so gefallen. Das habe ich den Jungs auch gesagt. Aber das bleibt in der Kabine, ist nichts für die Öffentlichkeit", betonte der Trainer.

Jeweils nach schönen Einzelleistungen. Stanley Keller (22) schlenzte in der 59. Minute den Ball ins Netz. Manuel Reutter (22), der am Freitag für ein weiteres Jahr bei den Himmelblauen unterschrieben hat , sorgte mit einem platzierten Schuss ins lange Eck für den Endstand (74.).

"Wir hatten am Freitag zwei Stunden Athletiktraining. Vielleicht war meine Mannschaft deshalb in der ersten Halbzeit etwas müde. In Hälfte zwei waren wir besser", so Tiffert, der gut eine Woche vor dem Derby am Ostersonntag gegen den FSV Zwickau Kapitän Tobias Müller (30), Jan Koch (28), Leon Ampadu (22) und Stephan Mensah (23) schonte.