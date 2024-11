Nach Platzverweis: NOFV verkündet das Strafmaß für CFC-Trainer Duda

"Die Entscheidung des NOFV begrüße ich sehr und bin natürlich froh, dass ich mich am Sonntag wieder dort aufhalten darf, wo ein Cheftrainer hingehört: in die Kabine zu seiner Mannschaft und an den Spielfeldrand, um direkten Einfluss auf das Spiel meiner Mannschaft nehmen zu können", erklärte der 36-Jährige.

Duda hatte am 1. November beim 1:0-Sieg gegen die Berliner wegen unsportlichen Verhaltens in der zweiten Halbzeit die Rote Karte gesehen und das folgende Punktspiel beim Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig, das der CFC überraschend mit 2:0 gewann, von der Tribüne aus verfolgt.

Das restliche Spiel gegen Altglienicke musste sich Duda (l.) von der Tribüne aus ansehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Hintergrund der Sperre war der Vorwurf, dass Duda durch sein Verhalten eine Spielverzögerung beabsichtigt habe, um den knappen Vorsprung (1:0) seiner Mannschaft zu verteidigen.

Das Sportgericht berücksichtigte jedoch, dass der Fußball-Lehrer zuvor nicht sportgerichtlich auffällig geworden ist, und entschied, dass eine Mindestsperre von einem Meisterschaftsspiel ausreichend ist.

Duda schwimmt mit den Himmelblauen derzeit auf der Erfolgswelle. Das soll auch nach dem Eilenburg-Heimspiel so sein.

"Wir haben nun drei Pflichtspiele in Folge gewonnen und sind seit vier Partien ungeschlagen. Diese Serie wollen wir mit der leidenschaftlichen Unterstützung unserer Fans am Sonntag weiter ausbauen, um in den verbleibenden vier Spielen bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu holen", betonte der Trainer.