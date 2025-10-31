Nach Pleiten-Spiel vor einem Jahr: Läuft es für den CFC in Meuselwitz diesmal besser?

Chemnitz - Der Chemnitzer FC gastiert am Sonntag beim ZFC Meuselwitz. An den letzten Auftritt auf der Glaserkuppe erinnern sich viele Fans und so mancher Spieler ungern.

Nach 77 Minuten sah Tobias Müller (32, am Boden) auf der Glaserkuppe die Rote Karte. Kurz danach schoss der ZFC das Siegtor. © Picture Point/Gabor Krieg

In der vergangenen Saison kassierten die Himmelblauen gegen das damalige Schlusslicht eine 0:1-Niederlage und rutschten auf Tabellenplatz 16 ab. Trainer Christian Tiffert (43) musste nach der vierten Niederlage in Folge bereits nach dem 6. Spieltag seinen Hut nehmen.

"Der ZFC wird auch am Sonntag vor heimischer Kulisse seine Chance wittern. Ich hoffe, der 2:1-Sieg gegen Zehlendorf, die Art und Weise, wie wir die drei Punkte erzwungen haben, gibt uns Auftrieb", betont Kapitän Tobias Müller (32).

Er flog vor einem Jahr in Meuselwitz nach 77 Minuten vom Platz. Kurz darauf zappelte der Ball im Netz: Nach einem Freistoß fehlte die Zuordnung in der Gästeabwehr. Jan Halasz drückte den Ball zum ZFC-Sieg über die Linie.

Dieses Mal befinden sich beide Vereine im Mittelfeld der Tabelle. Der CFC konnte seine Sieglos-Serie mit dem 2:1 gegen Zehlendorf beenden. Die stark in die Saison gestarteten Rand-Thüringer warten seit sechs Spieltagen auf einen Sieg.