Neue Spieler, neues Trikot, neuer Bus: CFC lädt Fans zum öffentlichen Training ein!
Chemnitz - Mit einem öffentlichen Training stimmt der Chemnitzer FC am kommenden Donnerstag um 18 Uhr seine Anhänger auf die hoffentlich erfolgreiche Saison in der Fußball-Regionalliga ein.
Der Club beschreitet damit neue Wege. Den letzten öffentlichen Trainingsauftakt im Stadion an der Gellertstraße gab es vor neun (!) Jahren. Chefcoach beim damaligen Drittligisten: Horst Steffen (57).
"Wir wollen die neue Saison gemeinsam mit unseren Fans beginnen. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, das erste öffentliche Training nicht im Sportforum, sondern im Stadion stattfinden zu lassen", betont CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.
"So bekommen unsere Anhänger die Möglichkeit, die Mannschaft direkt auf dem Rasen kennenzulernen und sich frühzeitig einen Eindruck vom neuen Team zu verschaffen."
Der kostenlose Einlass beginnt am 18. Juni um 17 Uhr. Neben dem Training der Himmelblauen wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf alle Besucher.
Stadionsprecher Olaf Kadner führt direkt am Spielfeldrand Interviews mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Außerdem werden die Neuzugänge - bis jetzt neun an der Zahl - offiziell vorgestellt.
Neu gestalteter Mannschaftsbus und neue Auswärtstrikots
Ein weiteres Highlight ist die Präsentation des komplett neu gestalteten Mannschaftsbusses. Dieser wurde in der Sommerpause neu foliert und umgestaltet und kann von den Fans erstmals auch von innen besichtigt werden.
Darüber hinaus wird das neue Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 präsentiert. Für Speisen und Getränke wird rund um die Haupttribüne gesorgt.
Komplettiert hat der CFC inzwischen auch den Sommerfahrplan. Bereits bekannt war die große Saisoneröffnung am 9. Juli mit dem Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin (Anstoß 18.30 Uhr).
Neu hinzu gekommen ist das Duell am 11. Juli (14 Uhr) auf der Jahnkampfbahn in Frankenberg gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Die Generalprobe eine Woche vor dem Regionalliga-Start erfolgt gegen die "U23" der SpVgg Greuther Fürth. Diese Partie wird am 18. Juli (14 Uhr) im Stadion des BSC Rapid Kappel ausgetragen.
CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37): "Schweinfurt und Fürth gehören zu den ambitionierten Mannschaften der Regionalliga Bayern. Sie werden uns intensiv fordern. Genau solche Spiele brauchen wir kurz vor dem Pflichtspielstart, um das Maximum aus der Mannschaft rauszuholen."
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / Gabor Krieg, Haertelpress