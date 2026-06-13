Neue Spieler, neues Trikot, neuer Bus: CFC lädt Fans zum öffentlichen Training ein!

Chemnitz - Mit einem öffentlichen Training stimmt der Chemnitzer FC am kommenden Donnerstag um 18 Uhr seine Anhänger auf die hoffentlich erfolgreiche Saison in der Fußball-Regionalliga ein.

Zum ersten Mal nach neun Jahren findet wieder ein öffentlicher Trainingsauftakt in Chemnitz statt. (Archivbild) © Haertelpress

Der Club beschreitet damit neue Wege. Den letzten öffentlichen Trainingsauftakt im Stadion an der Gellertstraße gab es vor neun (!) Jahren. Chefcoach beim damaligen Drittligisten: Horst Steffen (57).

"Wir wollen die neue Saison gemeinsam mit unseren Fans beginnen. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, das erste öffentliche Training nicht im Sportforum, sondern im Stadion stattfinden zu lassen", betont CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

"So bekommen unsere Anhänger die Möglichkeit, die Mannschaft direkt auf dem Rasen kennenzulernen und sich frühzeitig einen Eindruck vom neuen Team zu verschaffen."

Der kostenlose Einlass beginnt am 18. Juni um 17 Uhr. Neben dem Training der Himmelblauen wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf alle Besucher.

Stadionsprecher Olaf Kadner führt direkt am Spielfeldrand Interviews mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Außerdem werden die Neuzugänge - bis jetzt neun an der Zahl - offiziell vorgestellt.