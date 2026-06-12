CFC-Fans sind heiß auf packende Ostduelle: Schon 1000 Dauerkarten verkauft

Chemnitz - Fünf freie Tage können die Spieler vom Chemnitzer FC noch genießen. Am kommenden Mittwoch startet Trainer Benjamin Duda (38) mit seiner Mannschaft in die Saisonvorbereitung.

Bisher wurden fast 1000 Saison-Tickets verkauft. © Picture Point / Roger Petzsche

Hinter den Kulissen wird beim CFC längst an der neuen Spielzeit in der Fußball-Regionalliga Nordost gewerkelt. Neun Spieler haben die Himmelblauen neu verpflichtet. Der Kader ist fast komplett. Auch der Verkauf der Dauerkarten läuft seit einigen Tagen - und das sehr erfolgreich!

Fast 1000 Saison-Tickets wurden schon abgesetzt. Dass die CFC-Anhänger so zahlreich zugreifen, verwundert nicht. Das kommende Spieljahr verspricht so viele packende Ostduelle wie lange nicht.

Der FC Erzgebirge Aue ist in der 4. Liga angekommen. Meister 1. FC Lokomotive Leipzig verpasste zum zweiten Mal in Folge in der Relegation den Aufstieg in die 3. Liga.

Jede Menge Spannung und tolle Stimmung versprechen außerdem die Heimspiele gegen den FSV Zwickau, Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt und den Halleschen FC.

Mit einer Dauerkarte für alle 17 Heimspiele sichert sich der Fan nicht nur seinen Wunschplatz im eins-Stadion an der Gellertstraße - er spart auch noch eine Menge Geld.