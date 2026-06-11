Chemnitzer FC: Das sind die Verlierer der Saison

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Der Chemnitzer FC hat die Saison im Mittelfeld abgeschlossen. Das lag auch daran, dass einige Leistungsträger hinter den Erwartungen blieben.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - 51 Punkte, Mittelfeld-Platz sieben - mehr war für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost nicht drin. Was nicht zuletzt daran lag, dass einige Spieler/Leistungsträger unter den Erwartungen blieben. TAG24 nennt drei Verlierer im Team von Trainer Benjamin Duda (38).

Artur Mergel (28) ist einer der erfahrensten Spieler im CFC-Kader.
Artur Mergel (28) ist einer der erfahrensten Spieler im CFC-Kader.  © picture point/Sven Sonntag

Leon Damer (26)

Er stand vor zwei Jahren in der Gewinner-Rubrik. Damals erzielte der Offensivmann neun seiner zehn Saisontore in der Rückrunde. Eine Quote, an die Damer in den folgenden Spielzeiten nicht annähernd herankam.

2024/25 traf er bei 33 Einsätzen zweimal, ein Jahr später steht lediglich ein Treffer in 31 Spielen zu Buche. In den ersten Wochen stand der 26-Jährige noch in der Startelf. Diesen Platz verlor er.

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In der Rückrunde kam Damer fast nur noch von der Bank. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.  

Artur Mergel (28)

Mit rund 200 Regionalliga-Spielen einer der erfahrensten Spieler im Kader. Doch wie bei Damer sank auch sein Stern schnell.

Mergel brachte sein Potenzial viel zu selten auf den Platz. Am Ende stehen zwar 31 Einsätze (zwei Tore) in der persönlichen Saison-Bilanz. Mergel spielte jedoch kein einziges Mal durch.

In den meisten Spielen kam er von der Bank. Auch sein Vertrag wurde nicht verlängert. Er gehört zu jenen zehn Spielern, die den Verein verlassen.

Leon Damer (26) hat in der vergangenen Saison seinen Platz in der Startelf verloren.
Leon Damer (26) hat in der vergangenen Saison seinen Platz in der Startelf verloren.  © picture point/Sven Sonntag

Bochmann kassierte meisten Verwarnungen

Julius Bohrmann (20) sollte an der Seite von Robert Zickert (36) durchstarten. Nach dessen Karriereende klappte das nicht.
Julius Bohrmann (20) sollte an der Seite von Robert Zickert (36) durchstarten. Nach dessen Karriereende klappte das nicht.  © Picture Point/Gabor Krieg

Julius Bochmann (20)

Der Youngster kehrte vor einem Jahr vom Zweitligisten SV Kapfenberg (Österreich) zu seinem Ausbildungsverein nach Chemnitz zurück. Er sollte in der Innenverteidigung an der Seite von Routinier Robert Zickert (36) reifen, Erfahrungen sammeln.

Das klappte nicht wirklich. Zickert musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen noch vor dem 1. Spieltag beenden. Bochmann stand 22-mal in der Startelf. Oft wirkte er unsicher. Er kassierte elf Verwarnungen - so viele wie kein anderer im Team.

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Wird er im zweiten Jahr beim CFC zur erhofften Verstärkung?  

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2), Picture Point/Gabor Krieg

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