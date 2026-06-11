Chemnitzer FC: Das sind die Verlierer der Saison

Chemnitz - 51 Punkte, Mittelfeld-Platz sieben - mehr war für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost nicht drin. Was nicht zuletzt daran lag, dass einige Spieler/Leistungsträger unter den Erwartungen blieben. TAG24 nennt drei Verlierer im Team von Trainer Benjamin Duda (38).

Artur Mergel (28) ist einer der erfahrensten Spieler im CFC-Kader. © picture point/Sven Sonntag

Leon Damer (26)

Er stand vor zwei Jahren in der Gewinner-Rubrik. Damals erzielte der Offensivmann neun seiner zehn Saisontore in der Rückrunde. Eine Quote, an die Damer in den folgenden Spielzeiten nicht annähernd herankam.

2024/25 traf er bei 33 Einsätzen zweimal, ein Jahr später steht lediglich ein Treffer in 31 Spielen zu Buche. In den ersten Wochen stand der 26-Jährige noch in der Startelf. Diesen Platz verlor er.

In der Rückrunde kam Damer fast nur noch von der Bank. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Artur Mergel (28)

Mit rund 200 Regionalliga-Spielen einer der erfahrensten Spieler im Kader. Doch wie bei Damer sank auch sein Stern schnell.

Mergel brachte sein Potenzial viel zu selten auf den Platz. Am Ende stehen zwar 31 Einsätze (zwei Tore) in der persönlichen Saison-Bilanz. Mergel spielte jedoch kein einziges Mal durch.

In den meisten Spielen kam er von der Bank. Auch sein Vertrag wurde nicht verlängert. Er gehört zu jenen zehn Spielern, die den Verein verlassen.