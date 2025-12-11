Platz zehn und im Januar zehn Tage Türkei: CFC-Sportdirektor Löwe verteidigt Winter-Camp
Chemnitz - Der Chemnitzer FC beendet mit dem Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde am Samstag (Anstoß 14 Uhr) das Fußballjahr. Zeit, Bilanz zu ziehen.
Sportdirektor Chris Löwe (36) machte am Mittwoch kein Geheimnis daraus, dass die aktuellen 24 Zähler auf dem Punktekonto nicht zufriedenstellend sind.
Er forderte mehr Konstanz. "Die Ausschläge waren einfach zu groß. Wir haben es nicht geschafft, über mehrere Wochen hinweg konstante Leistungen auf den Platz zu bringen. Da muss jeder Spieler bei sich selbst anfangen und eine fehlerfreie Leistung abliefern. Das ist ein Entwicklungsschritt, den ich im neuen Jahr erwarte", betonte der ehemalige Bundesligaprofi.
Löwe verteidigte das Wintercamp im Süden. Vom 10. bis 20. Januar schlagen die Himmelblauen in Lara an der türkischen Riviera ihre Zelte auf.
In den sozialen Medien wurde diese Maßnahme aufgrund der durchwachsenen Auftritte der Mannschaft und Tabellenplatz zehn kontrovers diskutiert.
CFC-Sportdirektor Löwe verrät, worum es beim Winter-Camp geht
"Ich kann diese Meinungen durchaus verstehen. Fakt ist, dass Uwe Hildebrand und Tommy Haeder das Camp von Anfang an in das Budget eingeplant hatten. Wir haben viele Spieler, die über diese Saison hinaus bei uns unter Vertrag stehen. Es geht in der Türkei nicht nur um die Rückrunde, sondern auch darum, einen Geist zu beschwören, einfach mal zehn Tage zusammen zu sein, um die letzten Prozente herauszuholen. Dabei haben wir auch das im Blick, was nach diesem halben Jahr kommt", erklärte Löwe.
Die ersten Testspielgegner stehen fest. In der Türkei trifft die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) auf die West-Regionalligisten Fortuna Köln und Wuppertaler SV. Ein dritter Gegner wird noch gesucht.
Nach der Rückkehr aus dem Süden steigt in hiesigen Gefilden die Generalprobe gegen den Oberligisten VFC Plauen (23. Januar). Eine Woche später muss der CFC im ersten Spiel der Rest-Rückrunde zur BSG Chemie Leipzig.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Picture Point/Gabor Krieg