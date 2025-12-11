Platz zehn und im Januar zehn Tage Türkei: CFC-Sportdirektor Löwe verteidigt Winter-Camp

Chemnitz - Der Chemnitzer FC beendet mit dem Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde am Samstag (Anstoß 14 Uhr) das Fußballjahr. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Die Himmelblauen heuern im Januar für zehn Tage auf der Titanic in Lara an. © picture point/Sven Sonntag

Sportdirektor Chris Löwe (36) machte am Mittwoch kein Geheimnis daraus, dass die aktuellen 24 Zähler auf dem Punktekonto nicht zufriedenstellend sind.

Er forderte mehr Konstanz. "Die Ausschläge waren einfach zu groß. Wir haben es nicht geschafft, über mehrere Wochen hinweg konstante Leistungen auf den Platz zu bringen. Da muss jeder Spieler bei sich selbst anfangen und eine fehlerfreie Leistung abliefern. Das ist ein Entwicklungsschritt, den ich im neuen Jahr erwarte", betonte der ehemalige Bundesligaprofi.

Löwe verteidigte das Wintercamp im Süden. Vom 10. bis 20. Januar schlagen die Himmelblauen in Lara an der türkischen Riviera ihre Zelte auf.

In den sozialen Medien wurde diese Maßnahme aufgrund der durchwachsenen Auftritte der Mannschaft und Tabellenplatz zehn kontrovers diskutiert.