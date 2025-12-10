Wird die Akte Arnold endlich geschlossen? CFC mit Gerichtsterminen in Dresden und Chemnitz

Chemnitz - Friedliche Adventszeit? Bei den Himmelblauen sieht das am Donnerstag und Freitag anders aus. Die CFC Fußball GmbH hat zwei Termine , die am Ende richtig viel Geld kosten könnten.

Ex-Präsidentin Romy Polster (l.) und Ex-Sportgeschäftsführer Marc Arnold prozessieren gegen den CFC. © Picture Point/Gabor Krieg

Am Freitag wird vor dem Landgericht Chemnitz der Fall des früheren Sport-Vorstandes und Sportgeschäftsführers Marc Arnold verhandelt.

Der heute 54-Jährige hatte im Frühjahr 2023 den Vertrag bei der CFC Fußball GmbH um zwei Jahre verlängert. Nach den öffentlich gewordenen Vorwürfen der Misswirtschaft traten Arnold und der gesamte CFC-Vorstand um die damalige Vereinschefin Romy Polster Anfang Juni 2023 zurück.

Den Geschäftsführerposten behielt Arnold. Dem ehemaligen Bundesligaprofi wurde später die fristlose Kündigung ausgesprochen. Dagegen klagte Arnold. Das Urteil lässt bis heute auf sich warten. Angesetzte Verhandlungstermine wurden mehrmals verschoben. Wird die Akte Arnold am Freitag endlich geschlossen?