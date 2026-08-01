"Persönliche Verfehlungen!": CFC entlässt Torwart-Trainer Patrik Brencic
Chemnitz - Paukenschlag beim Chemnitzer FC! Nach optimalem Start in die Saison (zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor) gibt es die erste personelle Veränderung. Torwart-Trainer Patrik Brencic (32) ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden.
"Grund hierfür sind persönliche Verfehlungen, die in klarem Widerspruch zu den Werten stehen, für die der Verein einsteht", teilte der Fußball-Regionalligist am Samstag mit. Was Brencic genau vorgeworfen wird, verrät der Verein nicht. Zu Beginn der Vorbereitung hatte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) gegenüber TAG24 eine Veränderung auf der Position des Torwart-Trainers noch ausgeschlossen.
Der gebürtige Slowake Brencic, der im Besitz der Trainer-B-Lizenz sowie der Torwarttrainer-B-Lizenz ist, war im Dezember 2023 zum CFC gestoßen. Vor einem Jahr hatte er seinen Vertrag um zwei Jahre bis Ende Juni 2027 verlängert. Jetzt die vorzeitige Trennung.
Der Nachfolger ist bereits da: Nico Hinz (40) trat am Samstag offiziell die Position des Torwarttrainers an. Bereits am Dienstagabend zum Heimspiel gegen den FSV Zwickau wir er neben Chefcoach Benjamin Duda (38) mit auf der Bank sitzen.
2017 schlug Nico Hinz nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn die Trainer-Karriere ein
Hinz durchlief als aktiver Torhüter unter anderem die Nachwuchsabteilungen des VfL Wolfsburg, sowie die Herren-Mannschaften des BFC Dynamo Berlin und Hertha Zehlendorf.
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2017 schlug er die Trainer-Karriere ein und war zunächst als Torwarttrainer beim FC Carl Zeiss Jena tätig. Zuletzt stand der in den Diensten des SV Babelsberg 03. Der gebürtige Schweriner verfügt darüber hinaus über die UEFA-B-Lizenz.
"Nico Hinz passt sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zu unserem Team", betonte Sportdirektor Löwe: "Durch seine langjährige Erfahrung in der Regionalliga bringt er nicht nur ein tiefes Verständnis für die besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen der Liga mit, sondern kennt auch die Spieler sowie die Spielweise unserer Gegner sehr genau."
Löwe betonte, dass er bei der Entscheidungsfindung für die Brencic-Nachfolge breite Unterstützung hatte: "In diesen Prozess waren neben dem Trainerteam und mir auch unsere Torhüter eng eingebunden. Das durchweg positive Feedback aus diesem Kreis hat unsere Überzeugung zusätzlich bestärkt."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg