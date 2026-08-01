"Persönliche Verfehlungen!": CFC entlässt Torwart-Trainer Patrik Brencic

Chemnitz - Paukenschlag beim Chemnitzer FC ! Nach optimalem Start in die Saison (zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor) gibt es die erste personelle Veränderung. Torwart-Trainer Patrik Brencic (32) ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden.

Torwart-Trainer Patrik Brencic (32) ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden. © Picture Point/Gabor Krieg

"Grund hierfür sind persönliche Verfehlungen, die in klarem Widerspruch zu den Werten stehen, für die der Verein einsteht", teilte der Fußball-Regionalligist am Samstag mit. Was Brencic genau vorgeworfen wird, verrät der Verein nicht. Zu Beginn der Vorbereitung hatte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) gegenüber TAG24 eine Veränderung auf der Position des Torwart-Trainers noch ausgeschlossen.

Der gebürtige Slowake Brencic, der im Besitz der Trainer-B-Lizenz sowie der Torwarttrainer-B-Lizenz ist, war im Dezember 2023 zum CFC gestoßen. Vor einem Jahr hatte er seinen Vertrag um zwei Jahre bis Ende Juni 2027 verlängert. Jetzt die vorzeitige Trennung.

Der Nachfolger ist bereits da: Nico Hinz (40) trat am Samstag offiziell die Position des Torwarttrainers an. Bereits am Dienstagabend zum Heimspiel gegen den FSV Zwickau wir er neben Chefcoach Benjamin Duda (38) mit auf der Bank sitzen.