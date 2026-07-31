Zweiter CFC-Sieg: Doppelpacker Marx macht innerhalb von fünf Minuten alles klar

Chemnitz - Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der Chemnitzer FC hat sich mit dem 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BFC Preussen zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze in der Regionalliga Nordost gesichert.

Bereits zu Beginn der Partie bekommt Domenico Alberico eine gute Möglichkeit. Doch das Tor trifft er erst am Ende der Nachspielzeit und macht für die Chemnitzer den Deckel drauf. © Haertelpress

Mann des Abends war Jonas Marx. Der 21-Jährige entschied mit seinem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten die Partie.

Nach dem 4:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC II. bestand für CFC-Trainer Benjamin Duda kein Grund für personelle Veränderungen. Einmal musste der Fußball-Lehrer trotzdem wechseln. Für den verletzten Ron Berlinski (er bekam in Berlin einen Schlag gegen das linke Schienbein) rückte Marx in die Startelf der Himmelblauen.

Die begannen vor über 5600 Zuschauern forsch und hatten durch Domenico Alberico (4. Minute, Schlenzer) und Marx (6., Kopfball) zwei gute Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde zog Marx aus 18 Metern ab. Auch dieser Ball verfehlte das Ziel.

Nach 22 Minuten standen schon sechs Eckbälle auf dem Konto der Gastgeber, die daraus kein Kapital schlagen konnten.

Die Preussen kamen nach 25 Minuten das erste Mal aus der eigenen Hälfte heraus und durch Philip Fontein zum Abschluss. Der Schuss aus zentraler Position zischte knapp über den Querbalken.

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Nikolas Frank. Der Berliner war in der 41. Minute frei durch und scheiterte an Schlussmann David Richter.