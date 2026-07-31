"Falsches Spiel": CFC-Geschäftsführer mit klaren Worten zum Aus von Torjäger Bozic
Chemnitz - Der Aufschrei in der himmelblauen Fangemeinde war groß, als Top-Torjäger Dejan Bozic (33) Mitte Mai via Instagram seinen Abschied vom Chemnitzer FC verkündete.
"Leider wurde mir bis heute kein schriftliches Angebot unterbreitet", behauptete Bozic damals. Wenige Stunden später stellte der CFC klar, dass diese Darstellung nicht der Wahrheit entspricht.
Auf der Fanpage der Himmelblauen griff CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand die Personalie Bozic jetzt nochmals auf und sprach von den üblichen "Spielchen im Fußball. Wir haben ihm vor dem Schacht-Spiel [Landespokal-Halbfinale gegen den FC Erzgebirge Aue, d. R.) ein Angebot unterbreitet zu denselben Konditionen für zwei Jahre plus Option. Dies wurde erst mal nicht angenommen."
Hildebrand weiter: "Im späteren Verlauf hätte sich sein Vertrag, wenn er die restlichen Spiele gemacht hätte, was auch der Fall gewesen wäre, automatisch um ein Jahr verlängert. Und wir hatten dann vor dem Altglienicke-Spiel kurz zuvor eine Krankmeldung von ihm."
"Da war uns klar, dass hier ein falsches Spiel gespielt wird mit uns. Wir haben dann klipp und klar für uns gesagt, dass wir darauf nicht eingehen und deswegen für uns eine Verlängerung nicht mehr infrage kommt", führt der CFC-Geschäftsführer aus.
CFC-Neuzugang Ron Berlinski soll Bozic-Lücke füllen
Mit Ron Berlinski (31) fanden die Chemnitzer schnell Ersatz. Der Mittelstürmer mit Drittliga-Erfahrung soll die Bozic-Lücke füllen. Berlinski erwischte am 1. Spieltag einen Einstand nach Maß.
Beim 4:0-Sieg gegen Hertha BSC II. sorgte der Torjäger für die Führung. Später musste er verletzt raus. Ob Berlinski am Freitagabend im Heimspiel des CFC gegen den BFC Preussen auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. Anstoß ist um 19 Uhr.
Bozic absolvierte zwischen 2018 und 2020 und von 2023 bis 2026 insgesamt 143 Pflichtspiele für den CFC. Er schoss in dieser Zeit 69 Tore für die Himmelblauen und legte für seine Teamkollegen 23 Treffer auf.
Bozic stürmt künftig für den Südwest-Regionalligisten Stuttgarter Kickers.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Sven Sonntag