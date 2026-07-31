"Falsches Spiel": CFC-Geschäftsführer mit klaren Worten zum Aus von Torjäger Bozic

Dejan Bozic (33) verließ den CFC - angeblich wurde ihm kein Angebot unterbreitet, der Verein wies das zurück. © picture point/Sven Sonntag

"Leider wurde mir bis heute kein schriftliches Angebot unterbreitet", behauptete Bozic damals. Wenige Stunden später stellte der CFC klar, dass diese Darstellung nicht der Wahrheit entspricht.

Auf der Fanpage der Himmelblauen griff CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand die Personalie Bozic jetzt nochmals auf und sprach von den üblichen "Spielchen im Fußball. Wir haben ihm vor dem Schacht-Spiel [Landespokal-Halbfinale gegen den FC Erzgebirge Aue, d. R.) ein Angebot unterbreitet zu denselben Konditionen für zwei Jahre plus Option. Dies wurde erst mal nicht angenommen."

Hildebrand weiter: "Im späteren Verlauf hätte sich sein Vertrag, wenn er die restlichen Spiele gemacht hätte, was auch der Fall gewesen wäre, automatisch um ein Jahr verlängert. Und wir hatten dann vor dem Altglienicke-Spiel kurz zuvor eine Krankmeldung von ihm."



"Da war uns klar, dass hier ein falsches Spiel gespielt wird mit uns. Wir haben dann klipp und klar für uns gesagt, dass wir darauf nicht eingehen und deswegen für uns eine Verlängerung nicht mehr infrage kommt", führt der CFC-Geschäftsführer aus.