Pünktlich zum Trainingsauftakt: CFC verkündet sechsten Neuzugang

Chemnitz - Mit Domenico Alberico (26) holt sich der Chemnitzer FC einen starken Offensivspieler in die Mannschaft.

"In den Gesprächen mit Benjamin Duda (37) und Chris Löwe (36) wurde mir zudem sehr deutlich, welchen klaren Weg der Verein eingeschlagen hat – und dieser hat mich absolut überzeugt", Alberico weiter.

Nach zwei Jahren in Freiberg zieht es Alberico nun nach Chemnitz: "Das Stadion, die großartige Fanunterstützung und das gesamte professionelle Umfeld haben mich beeindruckt."

Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 26-jährige Flügelstürmer einen Zweijahresvertrag bis 2027 bei den Himmelblauen und wird künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen.

Aaron Mensah (18, l.) und Torwart Cedric Wimmer (18, nicht im Bild) kommen vom eigenen Nachwuchs in den Regionalliga-Kader. © Picture Point / Gabor Krieg

Bereits bei der SVG Freiberg spielte der 1,75 Meter große Rechtsfuß um den Aufstieg und übernahm dabei eine tragende Rolle im Offensivspiel. In 37 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Seine fußballerische Laufbahn begann beim 1. FC 08 Birkenfeld und setzte sich am Leistungszentrum beim Karlsruher SC und der TSC Hoffenheim fort. Dort sammelte er auch internationale Erfahrungen in der U-Nationalmannschaften von Deutschland und Italien.

Es folgten Verpflichtungen beim VfB Stuttgart II, US Viterbese 1908 (Serie C) und den Würzburgern Kickers, bevor er im Sommer 2023 in Freiberg verpflichtet wurde.

In Chemnitz geht's für ihn direkt am Tag seiner Verpflichtung los: Am heutigen Mittwoch wird er ab 14 Uhr erstmals zusammen mit seinen neuen Mannschaftskollegen beim Trainingsauftakt auf dem Platz stehen.

Nach Johannes Pistol (23, ZFC Meuselwitz), Tobias Stockinger (25, BFC Dynamo), Maurizio Grimaldi (22, USI Lupo-Martini), Jonas Marx (20, FC Eilenburg) und Julius Bochmann (19) ist Alberico der sechste externe Neuzugang des Chemnitzer FC für die kommende Saison.

Zudem gehören mit Rechtsverteidiger Aaron Mensah (18) und Torwart Cedric Wimmer (18) zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zum Regionalliga-Kader.