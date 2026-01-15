 1.464

Pyrotechnik in der Türkei und Chemnitz: CFC-Fans lassen es kräftig krachen!

Der Chemnitzer FC wird 60, und das haben die Fans sowohl im Trainingslager in der Türkei als auch in Chemnitz kräftig gefeiert.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - 60 Jahre FC Karl-Marx-Stadt/Chemnitzer FC - in der Nacht zum Donnerstag haben es die Fans kräftig krachen lassen!

Auch in Lara (Türkei) auf dem Gelände des Titanic-Hotels ließen es die mitgereisten CFC-Fans krachen.
Auch in Lara (Türkei) auf dem Gelände des Titanic-Hotels ließen es die mitgereisten CFC-Fans krachen.  © Marcus Hengst

Mit viel Pyrotechnik in Chemnitz und im türkischen Lara, wo der Regionalligist aktuell im Trainingslager weilt, wurde der 15. Januar eingeläutet.

Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde der FCK gegründet. Aus diesem Anlass haben nicht nur die Fans, sondern auch der Verein einiges auf die Beine gestellt.

So gibt es ab sofort eine offizielle Jubiläumskollektion "60 Jahre FCK & CFC". Erhältlich sind alle streng limitierten Artikel - unter anderem Schal, Bierkrug, T-Shirt, Wimpel - im Fanshop. Zunächst online, ab 20. Januar (14 Uhr) dann auch im Shop an der Gellertstraße.

Drei Tore reichen CFC im ersten Türkei-Test nicht zum Sieg!
Chemnitzer FC Drei Tore reichen CFC im ersten Türkei-Test nicht zum Sieg!

Am 24. Januar folgt das Jubiläumstrikot. CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder: "Mit der Präsentation des Sondertrikots rund um den Klinikum-Cup am 24. Januar wird die Jubiläumskollektion vollständig sein. Schon jetzt kann ich sagen: Unser Jubiläumstrikot wird ein wunderschönes Erinnerungsstück an 60 Jahre FCK & CFC."

So sieht das Jubiläums-Logo zum Vereinsgeburtstag aus.
So sieht das Jubiläums-Logo zum Vereinsgeburtstag aus.  © PR

Mini-Doku über CFC kommt am Donnerstag

Nicht nur vorm Stadion an der Gellertstraße, sondern auch vorm Chemnitzer Opernhaus feierten die Fans in der Nacht zum Donnerstag "60 Jahre FCK/CFC".
Nicht nur vorm Stadion an der Gellertstraße, sondern auch vorm Chemnitzer Opernhaus feierten die Fans in der Nacht zum Donnerstag "60 Jahre FCK/CFC".  © Marcus Hengst

Ein weiteres Highlight erwartet die CFC-Anhänger am heutigen Donnerstag, um 17 Uhr. Um diese Zeit veröffentlicht der Club eine eigene Mini-Dokumentation. Unter dem Titel "60 Jahre FCK & CFC - Eine Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Vereinsgeschichte" entstand eine rund 30-minütige Doku von Filmemacherin Katja Fischer, die auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal Premiere feiert.

Der Film nimmt die Fans mit auf eine Zeitreise von der Gründung des FC Karl-Marx-Stadt über große sportliche Erfolge, internationale Auftritte und die bewegte Wendezeit bis hin zu aktuellen Herausforderungen des Vereins.

Entstanden ist ein vielschichtiges Bild aus Vergangenheit und Gegenwart - geprägt von Erfolgen, Rückschlägen und dem besonderen Zusammenhalt rund um den CFC.

CFC kassiert drei Gegentore! Duda: "In diese Wunde müssen wir rein"
Chemnitzer FC CFC kassiert drei Gegentore! Duda: "In diese Wunde müssen wir rein"

Header: "Mit der Mini-Doku wollten wir die Geschichte unseres Clubs zum 60. Vereinsjubiläum greifbar und lebendig erzählen - mit all ihren Höhen, Tiefen und Emotionen. Der Film zeigt, was den CFC ausmacht und warum dieser Verein für so viele Menschen etwas Besonderes ist."

Titelfoto: Marcus Hengst

Mehr zum Thema Chemnitzer FC: