Pyrotechnik in der Türkei und Chemnitz: CFC-Fans lassen es kräftig krachen!
Chemnitz - 60 Jahre FC Karl-Marx-Stadt/Chemnitzer FC - in der Nacht zum Donnerstag haben es die Fans kräftig krachen lassen!
Mit viel Pyrotechnik in Chemnitz und im türkischen Lara, wo der Regionalligist aktuell im Trainingslager weilt, wurde der 15. Januar eingeläutet.
Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde der FCK gegründet. Aus diesem Anlass haben nicht nur die Fans, sondern auch der Verein einiges auf die Beine gestellt.
So gibt es ab sofort eine offizielle Jubiläumskollektion "60 Jahre FCK & CFC". Erhältlich sind alle streng limitierten Artikel - unter anderem Schal, Bierkrug, T-Shirt, Wimpel - im Fanshop. Zunächst online, ab 20. Januar (14 Uhr) dann auch im Shop an der Gellertstraße.
Am 24. Januar folgt das Jubiläumstrikot. CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder: "Mit der Präsentation des Sondertrikots rund um den Klinikum-Cup am 24. Januar wird die Jubiläumskollektion vollständig sein. Schon jetzt kann ich sagen: Unser Jubiläumstrikot wird ein wunderschönes Erinnerungsstück an 60 Jahre FCK & CFC."
Mini-Doku über CFC kommt am Donnerstag
Ein weiteres Highlight erwartet die CFC-Anhänger am heutigen Donnerstag, um 17 Uhr. Um diese Zeit veröffentlicht der Club eine eigene Mini-Dokumentation. Unter dem Titel "60 Jahre FCK & CFC - Eine Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Vereinsgeschichte" entstand eine rund 30-minütige Doku von Filmemacherin Katja Fischer, die auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal Premiere feiert.
Der Film nimmt die Fans mit auf eine Zeitreise von der Gründung des FC Karl-Marx-Stadt über große sportliche Erfolge, internationale Auftritte und die bewegte Wendezeit bis hin zu aktuellen Herausforderungen des Vereins.
Entstanden ist ein vielschichtiges Bild aus Vergangenheit und Gegenwart - geprägt von Erfolgen, Rückschlägen und dem besonderen Zusammenhalt rund um den CFC.
Header: "Mit der Mini-Doku wollten wir die Geschichte unseres Clubs zum 60. Vereinsjubiläum greifbar und lebendig erzählen - mit all ihren Höhen, Tiefen und Emotionen. Der Film zeigt, was den CFC ausmacht und warum dieser Verein für so viele Menschen etwas Besonderes ist."
Titelfoto: Marcus Hengst