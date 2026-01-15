Pyrotechnik in der Türkei und Chemnitz: CFC-Fans lassen es kräftig krachen!

Chemnitz - 60 Jahre FC Karl-Marx-Stadt/ Chemnitzer FC - in der Nacht zum Donnerstag haben es die Fans kräftig krachen lassen!

Auch in Lara (Türkei) auf dem Gelände des Titanic-Hotels ließen es die mitgereisten CFC-Fans krachen. © Marcus Hengst

Mit viel Pyrotechnik in Chemnitz und im türkischen Lara, wo der Regionalligist aktuell im Trainingslager weilt, wurde der 15. Januar eingeläutet.

Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde der FCK gegründet. Aus diesem Anlass haben nicht nur die Fans, sondern auch der Verein einiges auf die Beine gestellt.

So gibt es ab sofort eine offizielle Jubiläumskollektion "60 Jahre FCK & CFC". Erhältlich sind alle streng limitierten Artikel - unter anderem Schal, Bierkrug, T-Shirt, Wimpel - im Fanshop. Zunächst online, ab 20. Januar (14 Uhr) dann auch im Shop an der Gellertstraße.

Am 24. Januar folgt das Jubiläumstrikot. CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder: "Mit der Präsentation des Sondertrikots rund um den Klinikum-Cup am 24. Januar wird die Jubiläumskollektion vollständig sein. Schon jetzt kann ich sagen: Unser Jubiläumstrikot wird ein wunderschönes Erinnerungsstück an 60 Jahre FCK & CFC."