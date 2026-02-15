Pyrotechnik, Spiel-Unterbrechung, drei Tore: CFC schießt Spitzenreiter ab!

Chemnitz - Zweites Spiel im neuen Jahr, zweiter Sieg: Der Chemnitzer FC hat sein Heimspiel gegen Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig souverän mit 3:0 (0:0) gewonnen. 10.249 Zuschauer verfolgten am Sonntag das Jubiläumsspiel "60 Jahre FCK/CFC"

Im Rahmen des Jubiläumsspiels versammelten sich vor dem Spiel zahlreiche Spieler der "Legenden-Elf". © PICTURE POINT / S. Sonntag

Emotional wurde es bereits 20 Minuten vor dem Anpfiff dieses Traditionsduells. Auf dem Rasen standen zahlreiche Spieler aus der "Legenden-Elf". Unter ihnen die beiden Torjäger Daniel Frahn und Anton Fink sowie der frühere Mittelfeld-Regisseur Joachim Müller. Der 73-Jährige war der trotz schwerer Erkrankung im Rollstuhl sitzend ins Stadion gekommen.

Per Video-Botschaft meldete sich der aus beruflichen Gründen verhinderte Michael Ballack, dessen außergewöhnliche Karriere bei den Himmelblauen begann.

Das Spiel hatte noch keine Fahrt aufgenommen, da war es bereits unterbrochen. Aus dem Gästeblock flogen Raketen. Einige landeten auf dem Rasen, direkt neben Lok-Torhüter Andreas Naumann. Referee Lukas Pilz holte beide Mannschaften an den Mittelkreis, wartete, bis sich die Situation beruhigt hatte und pfiff nach wenigen Minuten wieder an.

Die erste gute Möglichkeit verbuchten die Hausherren. Nach dem ersten Eckball von Tobias Stockinger köpfte Tobias Müller aufs Tor. Farid Abderrahmane klärte auf der Linie (16.).

Kurz darauf konterten die Gäste. Mingi Kang legte per Hacke für Christoph Maier auf. Der heranfliegende Julius Bochmann, für den gesperrten Felix Müller in die Innenverteidigung gerückt, klärte spektakulär.In der 28. Minute flankte Tobias Dombrowa von der linken Seite. Dario Gebuhr hatte aufgepasst, war vor dem einschussbereiten Djamal Ziane am Ball.